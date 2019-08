Nap mint nap szembesülünk stresszes élethelyzetekkel, és nem is sejtjük, hogy hosszú távon mennyire károsak lehetnek az egészségünkre. A fejfájás és az emésztési problémák még a kisebb bajok közé tartoznak, ám olyan súlyos szövődményei is lehetnek a stressznek, mint például a depresszió, a szív- és érrendszeri rendellenességek, bőrbetegségek, magas vércukorszint, vagy amire talán nem is gondolnánk: a stressz a prosztatagyulladás egyik kiváltó oka is lehet.