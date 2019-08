Ma már kijelenthető, sikeres volt a bangladesi sziámi ikerpár szétválasztása, mindketten jól vannak. Bár még vár rájuk jó néhány operáció, külön élhetnek tovább. A lányok szívszorítóan búcsúztak el magyar orvosaiktól.

Másfél éve, amióta napvilágot látott, hogy egy háromfős magyar orvoscsoport vállalja a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikrek szétválasztását, hatalmas lett az érdeklődés a gyerekek sorsa iránt. Az augusztusi harmincórás szétválasztó műtét után mindkét kislány felébredt, de megnyugodni még egy darabig nem lehetett, egyikük állapota sokáig válságos volt.

Rabiya és Rukaya összesen 44 plasztikai műtéten esett át a sikeres szétválasztás előtt, a műtétekben óriási szerepük volt a magyar orvosoknak, többek között dr. Csókay András idegsebésznek és Pataki Gergely plasztikai sebésznek.

"Jóleső érzés volt látni, hogy most Bangladesben a szétválasztó műtét előtt és után is keresztény és muszlim orvosok kéz a kézen imádkoztak értük... A szakmai odafigyelés, tudás, felkészültség nélkülözhetetlen egy ilyen évekig elhúzódó beavatkozásnál is, de Istenre és a hitünkre is nagy szükségünk van" - mondta a Bestnek Csókay doktor.

A gyerekek műtéteihez segítséget nyújtó Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány kommunikációs vezetője, Sándor Alexandra Valéria pedig úgy nyilatkozott: „Szívemhez nőttek ezek a gyerekek, amíg Budapesten voltak. Hozzátette, a kislányok egy magyar dalt is megtanultak: "speciális ikerbabakocsiban ülve, a jól ismert magyar dalocskát, a Boci, boci tarkát énekelve köszöntek el tőlünk..."