Kulcsár Edina közösségi oldalán vallott derékfájdalmáról, most pedig arról, mi okozza.

Kulcsár Edina néhány napja panaszolta el követőinek, hogy derékfájdalma már az elviselhetetlenség határát súrolja. Segítséget kért rajongóitól, mert nem tudta, mivel enyhíthetné panaszait. Szerencsére jó tippeket kapott, így arra is fény derült, hogy mi okozza a problémát.

"Nos, a "baj" nagyon régen kezdődhetett. Leginkább akkor, amikor abbahagytam az edzést. Világéletemben sportoltam valamit, majd amikor megtudtam, hogy várandós vagyok, mindent abbahagytam. Csak a munkára koncentráltam, hogy mire Medox megszületik, minden rendben legyen. Aztán szép lassan azon kaptam magam, hogy „csak" a munka és a család van. Én persze sehol nem szerepeltem a saját magamban felállított felsorolásban. Korábban is javasolták, hogy erősítsem a mélyhátizmaimat, de nem vettem komolyan. Gondoltam minek oda izom.

Több mint egy hónapja, úgy keltem, hogy alig tudtam a nyakamat mozgatni. Valami eszméletlen módon elaludtam... Nagyon nem is akart múlni a fájdalom. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy a derekam is megfájdult és igazából azóta fáj mindkét helyen.

Lényeg a lényeg becsípődött egy ideg. Sok minden közrejátszhatott ebben. Az, hogy nem alszunk egy éve, az hogy túlhajszoljunk magunkat, az hogy nem szakítottam időt arra, hogy megőrizzem az egészségem és stb. De hiába vagyok boldog a családommal, ha nem tudok velük játszani. Megszakadt a szívem mikor Medox fel akart kéredzkedni a kezembe és én nem tudtam őt felvenni. Ezután írtam meg a posztom.

És milyen jól tettem. A tartásjavítót is ti javasoltátok, ami olyan sokat segített, hogy ha az rajtam van, akkor Medit is fel merem emelni. Sokkal koncentráltabban oda tudok figyelni minden mozdulatomra, ha hordom az övet. Az másik javaslatotok (amit megfogadtam) a manuálterapeuta volt. Kaptam pár gyakorlatot, amit minden egyes nap meg kell csinálnom itthon, és ha szorgalmas vagyok, odafigyelek magamra, sőt még edzeni is elmegyek, akkor rövid időn belül elmúlhatnak a panaszaim és visszaállhat minden a normális kerékvágásba" - írta Edina.