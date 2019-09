Gubik Petrát az X-faktor tehetségkutatójában ismerhette meg először a nagyközönség. A csodás hangú lány mára keresett színésznő, aki folyamatosan játszik filmekben és színpadon is. Nem is csoda, ha nagyon vigyáz egészségére. Különleges módon tartja formában magát.

„Nagyon odafigyelek az egészségemre. Különösen arra, hogy mikor, mit eszem. Ugyanúgy megeszem a hurkát, sonkát, szalonnát, mint bárki más, de inkább csak a délelőtti órákban(...) Arra is szükségem van, hogy rendszeresen hazamenjek a szeretteimhez. Feltölt az otthoni környezet és a vízpart. Ha a természetben vagyok, a fákat is megölelem, állítólag ennek is jótékony hatása van a szervezetre, amit érzek" - mesélte el a gyönyörű színésznő az RTL Klub Kalandozó című műsorában.

Nem Petra az egyetlen, aki a fákból nyeri ki az életerőt. Sokan úgy tartják, hogy a természettel való közvetlen érintkezés rendkívül pozitív hatással van mentális egészségünkre. A depresszió és a fejfájás esetén is alkalmazzák a faölelés terápiáját. Állítólag a migrént is képes elmúlasztani néhány perc a természet ölelésében.