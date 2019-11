A program tesztelését 2020-ban kezdik meg, és amennyiben ez sikeres lesz, három éven belül széleskörben is elérhetővé teszik a DNS-tesztet - szemlézi a The Times brit lapot a ragazze.hu. Az Országos Egészségügyi Szolgálat a Genomics Englanddel karöltve viszi végig a programot. A Genomics elnöke szerint a tesztidőszakban húszezer szülő fog beleegyezni, hogy a DNS-tesztet elvégezzék az újszülöttjén. A tesztből nemcsak betegségeket tudnak majd kiszűrni, de akár 25 évvel később is jelentősége lehet abban, hogy milyen gyógyszer lenne hatásos az adott egyén számára.