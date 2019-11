Zente október végén, Levente pedig kedden kapta meg a világ legdrágább gyógyszerének számító Zolgensma-t. A négy hónapos Noelnél is SMA-t diagnosztizáltak, így egy hónappal ezelőtt meg is kapta az életmentő Spinraza kezelést, azonban szülei mindent megtesznek azért, hogy akárcsak a másik két kisfiúnak, neki is összegyűljön a génkezelésre szánt 700 millió forint.

Noel állapota aggodalomra ad okot: édesanyja legfrissebb beszámolójából kiderül, hogy a kisfiú kórházban van.

„Noel rekeszizma egyre gyengébb. A gyógytornászunk szerint ezért kezd deformálódni a mellkasa és gerince is. Lélegeztető gépet kell majd alváskor használnunk" – fejtegette Hilda, a kisfiú édesanyja.

A rossz hírek mellett két szuper dolgot is közölt az anyuka, és elárulta, hogy izgalmas napok várnak rájuk.