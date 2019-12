Anatómiailag eléggé változatosak vagyunk, ami az ízületeinket illeti. Nincs két egyforma gerinc és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen terhelések tesszük ki testrészeinket. Azzal, hogy nem terheljük az egyiket, legalább akkora gondot okozhatunk, mint a túlterheléssel.

Az ülő, álló és aszimmetrikus mozgással járó munkák különböző hatással vannak a testünkre és a tartásunkra. Sajnos minden foglalkozásnak megvannak az ártalmai, de szerencsére ezeket egyrészt meg is lehet előzni, másrészt, ha korán felismerjük a problémát, akkor a tornával ellensúlyozni is lehet a tüneteket.

A kőművesek, rakodók leggyakoribb panasza a derékfájás, ez általában elmondható a fizikai munkát végzőkről. A sok emelés miatt a csípő, a térdízületek és a vállak környékén is jelentkezhet probléma. Ez igaz a kórházi ápolókra is, akik szintén sokat emelgetnek és hajolnak, a munkahelyi stressz miatt pedig gyakori az egész testre kiható izomfeszülés, amitől könnyen befeszül a nyak és a váll. Az egészségügyi dolgozók a tanulmányaik során kellő felkészítést kapnak a páciensek helyes technikával történő mobilizálására, azonban a váratlan helyzetekre, mint például a túlsúlyos beteg mozgatása, segítség hiánya, ez nem terjed ki, így sajnos gyakoriak a sérülések. A gyógytornász sokat segíthet abban, hogyan lehet a mindennapi terhelést ellensúlyozni. A fizikai munkát végzőknél egy ergonómiai tanácsadás után általában egy egész testet átmozgató torna javasolt, amely a gerincre és végtagokra koncentrál.

Rossz testtartás

Farkas Ildikó, a Duna Medical Center gyógytornásza szerint az irodai dolgozók általános problémája az úgynevezett előre helyezett fejtartás, amely a nyak és a váll, illetve a karok túlterheléséhez vezet, de a gerinc alsó részénél is okoz problémákat. A hivatásos sofőrökre is igazak a fentiek, hiszen a mozgásszegény életmód az ő esetükben is hasonló problémákat hoz magával. Ha valaki sokat ül, akkor dinamikus, az egész testet átmozgató, keringésjavító mozgásformákat javasol a gyógytornász.

Megelőzésként segítséget nyújthat egy ergonómiai tanácsadás, amelynek során elsajátíthatják a helyes testtartást ülés közben és különböző otthoni gyakorlatokat is megtanulhatnak, amelyek ellensúlyozzák a napközben kialakult problémákat. Ha valaki sokat áll munka közben, akkor előbb-utóbb gerincpanaszok jelentkezhetnek, de gyakoriak ilyenkor a csípő, térd és láb ízületeinek fájdalma és a kopásos problémák is. Hasznos lehet számukra a szakember által vezetett gerinctorna, de sokat segíthetnek az egész testet átmozgató foglalkozások is.

Az édesanyák számára is sok jó tanáccsal tud szolgálni a gyógytornász, hiszen a gyermek születése utáni első évben náluk a nyak és a váll problémák sajnos őket is érintik. Szülés előtt érdemes ezért ellátogatni kismama tornára is, ahol nem csak megváltozott testet mozgatják át, hanem a helyes emelési technikákat is megmutatják, ezzel megelőzve a későbbi sérüléseket. Későbbiekben pedig élmény lehet a baba-mama torna is, ahol az édesanya erősödhet, és a gyermek is jól érezheti magát. Szülés után előfordulnak gyakran a vizelettartási zavarok is, amelyekre az intim torna lehet a megoldás.

Mikor menjünk gyógytornászhoz?

Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy milyen mozgásformát válasszunk vagy már kialakult mozgásszervi panaszunk van, mindenképpen forduljunk szakemberhez, aki mozgásvizsgálatot végez, és feltárja a problémákat. Az eredmények alapján kezelési tervet készít, amelyet az állapotváltozás alapján alakít át. Egy gyógytornász számtalan technikát ismer és alkalmaz fájdalom csillapítására, az ízületek keringésének javítására, a mozgáspálya növelésére, az izmok nyújtására és erősítésére.

Sajnos gyakori, hogy túl későn fordulunk szakemberhez. Minél tovább halogatjuk a kezelést, annál hosszabb lesz a gyógyulás is. A regenerációt nem lehet siettetni, egy elhanyagolt vállprobléma teljes megoldása például egy évet is igénybe vehet, ha korán felfigyelünk rá, akkor akár pár kezelés is elég lehet a megoldásához.