Világsztárok Budapesten: Anya Taylor-Joy most az augusztus 20-i tűzijátékon járt

2025.08.21.
A világsztár hetek óta Budapesten forgat, és gyakran kilátogat a hazánkban tartott rendezvényekre. Anya Taylor-Joy most a Hungaroring, és a Sziget fesztivál után az augusztus 20-i tűzijátékon járt.

Lapunk már több soron beszámolt róla, hogy a Dűne harmadik részének forgatása miatt világsztárok sora tartózkodik Budapesten. Több helyen is összefuthattunk már Zendayaval, vagy éppen Timothée Chalamettel és Kylie Jennerrel, de a legnagyobb esélyünk arra van, hogy Anya Taylor-Joy sétáljon szembe velünk az utcán, ugyanis a színésznő szinte minden hazánkban tartott rendezvényen tiszteletét teszi. Korábban már kilátogatott a Hungaroringre is, hogy ott a Ferrari istállójában izgulja végig a futamot, utána pedig a férjével a Sziget fesztiválon járt, ahol végigbulizta a szombati napot. Most pedig a Clark Ádám téren töltötte az estéjét a Szurdok sztárja, és onnan tekintette meg az augusztus 20-i tűzijátékot.

A rajongók bármikor összefuthatnak Anya Taylor-Joy-jal Budapesten
Forrás: Dave Benett Collection

Anya Taylor-Joy a Duna-partról posztolt videót szerda este

Szerda este tartották Európa legszebb tűzijátékát Budapesten a Duna felett, így nem véletlen, hogy a világhírű színésznő is kíváncsi volt a különleges showra. Egy 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban posztolt is egy videót róla, ahogy a Clark Ádám téren állva nézi az esti fényjátékot. Ha kíváncsiak vagytok Anya felvételére, azt ide kattintva tudjátok megtekinteni.

