Hódítanak a csatakanca cipők: így lett trendi a tabi

Egy furcsa kettéosztott forma, ami valahogy elvarázsolta a divat legnagyobb ikonjait. Ismerkedj meg a tabi cipővel, azaz 2025 egyik legellentmondásosabb trendjével!

2025 divatjában már sok futurisztikus, megosztó és furcsa stílust láthattunk, de a tabi cipő kérdés nélkül dobogós ebben a mezőnyben. A különös dizájn a 15. századi japán lábujjleválasztó zoknit másolja, de csak most lett világszerte felkapott a nem mindennapi stílusa miatt. Összegyűjtöttünk mindent, amit amit a trendről tudnod kell, és talán te is elcsábulsz a végére!

Így lett meghatározó trend a tabi cipő
Így nyerték el a tabi cipők kedvenc sztárjaink szívét

A tabi őrület 2024-ben kezdett megmutatkozni, de akkor még csak az ázsiai divatban volt hangsúlyos. Idén pedig a legnevesebb divatinfluencerek és hírességek is elkezdték hordani, így csak idő kérdése, hogy a hétköznapi divatban is meghatározó viselet legyen. A mesébe illő lábbeli nagy bemutatkozása egybevág a balerina trend felvirágzásával és a gótikus stílus hódításával is. A tabi olyan, mint egy kétujjas kesztyű, a nagy lábujj el van választva a többitől, így kapjuk végeredményként a pata kinézetet.

LONDON, UNITED KINGDOM - JUNE 20: Miley Cyrus is seen arriving at St Pancras International on June 20, 2025 in London, United Kingdom. (Photo by MEGA/GC Images)
Miley Cyrus és a tabi cipő
Az ujjleválasztó stílus nemcsak a topánkákat, hanem a csizmákat és a sneakereket is elérte. Miley Cyrus egy fekete lakk tabi cipőt választott az ikonikus, it girl szettjéhez. A tabi tökéletes lehet az elegáns preppy, de a edgy stílushoz is. Ha kipróbálnád ezt a trendet, akkor elsőre jobb, ha egy fekete darabbal próbálkozol, hiszen ezt a legkönnyebb beépíteni a már meglévő ruhatáradba. 

Rita Ora és a tabi cipő
Ez a Rita Ora outfit igazi divattörténelmet írt, az egyedi rétegezés és a formák gazdagsága miatt, és ehhez a különleges street style szetthez a tabi jellegzetessége tökéletes választás volt. A pataorrú női cipők másik nagy rajongója Ariana Grande énekesnő, aki táncóraira is ilyen topánkákban jár. A tabit leggyakrabban lábszármelegítővel szokták párosítani, és ez a kombináció az őszi hűvösebb idő beköszöntével várhatóan még népszerűbb lesz.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 06: Mariah the Scientist visits SiriusXM Studios on August 06, 2025 in New York City. (Photo by Gary Gershoff/Getty Images)
Maria The Scientist amerikai énekesnő egy fehér tabi cipő és lábszármelegítő kombóban.
A stílus tökéletes azoknak a lányoknak, akik imádják a furcsa, de édes dizájnokat, és ha a cottagecore iránt érdeklődsz, akkor ez a megfelelő lábbeli a számodra. A cipő a TikTokon megosztja a divatközösséget, gyakran társítják lóhanggal vagy lovas kifigurázással a tabikat. Azonban, ami most még furcsa és ronda sokaknak, később az év trendje lehet!

@lyrikspov Walking with Tabis on the Lisbon hills was a workout 🫩 #tabis #maisonmargiela #portugal #margielatabis ♬ Cavalo (2cavalos) - Carlos Careqa

