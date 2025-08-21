Hódítanak a csatakanca cipők: így lett trendi a tabi

2025 divatjában már sok futurisztikus, megosztó és furcsa stílust láthattunk, de a tabi cipő kérdés nélkül dobogós ebben a mezőnyben. A különös dizájn a 15. századi japán lábujjleválasztó zoknit másolja, de csak most lett világszerte felkapott a nem mindennapi stílusa miatt. Összegyűjtöttünk mindent, amit amit a trendről tudnod kell, és talán te is elcsábulsz a végére!
A tabi őrület 2024-ben kezdett megmutatkozni, de akkor még csak az ázsiai divatban volt hangsúlyos. Idén pedig a legnevesebb divatinfluencerek és hírességek is elkezdték hordani, így csak idő kérdése, hogy a hétköznapi divatban is meghatározó viselet legyen. A mesébe illő lábbeli nagy bemutatkozása egybevág a balerina trend felvirágzásával és a gótikus stílus hódításával is. A tabi olyan, mint egy kétujjas kesztyű, a nagy lábujj el van választva a többitől, így kapjuk végeredményként a pata kinézetet.
Az ujjleválasztó stílus nemcsak a topánkákat, hanem a csizmákat és a sneakereket is elérte. Miley Cyrus egy fekete lakk tabi cipőt választott az ikonikus, it girl szettjéhez. A tabi tökéletes lehet az elegáns preppy, de a edgy stílushoz is. Ha kipróbálnád ezt a trendet, akkor elsőre jobb, ha egy fekete darabbal próbálkozol, hiszen ezt a legkönnyebb beépíteni a már meglévő ruhatáradba.
Ez a Rita Ora outfit igazi divattörténelmet írt, az egyedi rétegezés és a formák gazdagsága miatt, és ehhez a különleges street style szetthez a tabi jellegzetessége tökéletes választás volt. A pataorrú női cipők másik nagy rajongója Ariana Grande énekesnő, aki táncóraira is ilyen topánkákban jár. A tabit leggyakrabban lábszármelegítővel szokták párosítani, és ez a kombináció az őszi hűvösebb idő beköszöntével várhatóan még népszerűbb lesz.
A stílus tökéletes azoknak a lányoknak, akik imádják a furcsa, de édes dizájnokat, és ha a cottagecore iránt érdeklődsz, akkor ez a megfelelő lábbeli a számodra. A cipő a TikTokon megosztja a divatközösséget, gyakran társítják lóhanggal vagy lovas kifigurázással a tabikat. Azonban, ami most még furcsa és ronda sokaknak, később az év trendje lehet!
