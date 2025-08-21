Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Itt tudjátok élőben követni a Mandoki Soulmates mai koncertjét

PR Leslie Mandoki Mandoki Soulmates
2025.08.21.
Augusztus 21-én 19 órakor Leslie Mandoki és zenekara megakoncertet ad a Budai Várban, a Szentháromság téren. A Mandoki Soulmates fellépését élőben követhetitek végig akár az otthonotokból is.

Leslie Mandoki a Mandoki Soulmates ikonikus zenekarával tér vissza Budapestre augusztus 21-én. Csütörtök este 19 órától a zenekar jubileumi koncertet ad a Budai Várban található Szentháromság téren. A nem mindennapi eseményt élőben közvetítik a zenekar YouTube-csatornáján. Az „50 Év Szabadságvágy” című esemény a zenetörténet és a szabadság ünnepe, ahol a rock, jazz és progresszív zene találkozik. Leslie Mandoki és világsztárokból álló zenekara a Bem Klubból indulva idézték fel az elmúlt öt évtized meghatározó zenei pillanatait. Leslie, aki 1975-ben a diktatúra elől Nyugatra menekült, így tér vissza szimbolikusan a szabadság helyszínére. A koncert középpontjában a barátság, a hit és a zene határokon átívelő ereje áll.

Ma este különleges zenei esemény vár a közönségre: augusztus 21-én, 19 órakor Budapestről élőben közvetítik a Mandoki Soulmates jubileumi koncertjét a formáció YouTube-csatornáján. A „50 Év Szabadságvágy” címet viselő megakoncert egyszerre lesz zenetörténeti visszatekintés és a szabadság ünnepe, amelyben a rock, a jazz és a progresszív zene elemei fonódnak össze.

A Mandoki Soulmates szupergroupot világsztárok sora alkotja, akik Leslie Mandokival együtt hozzák el a budapesti közönségnek a zenekar legfontosabb pillanatait. Az est különös jelentőségét adja, hogy a zenészek a legendás Bem Klubban próbáltak – azon a helyszínen, amely a hetvenes években a szabadságvágy egyik jelképévé vált. Innen indult 1975-ben Leslie Mandoki is, amikor a diktatúrából Nyugatra menekült, a szabadság reményében. Most, öt évtizeddel később tér vissza, hogy világszerte milliókkal ossza meg történetét és zenéjét.

A jubileumi koncert ígérete szerint a Mandoki Soulmates eddigi pályafutásának esszenciáját mutatja be. Virtuóz hangszeres játék, generációkat és kultúrákat összekötő zenei párbeszédek, valamint az évtizedek meghatározó dalai adják az este gerincét. A középpontban végig a szabadságvágy, a barátság és a közösség ereje áll.

Leslie Mandoki személyes vallomással fogalmazta meg, mit jelent számára ez a pillanat:

 

„A zene nem ismer határokat, ez egy történelmi ünnep számomra. Amikor ötven évvel ezelőtt a szabadság reményében kénytelen voltam elhagyni a hazámat, csak a hitem és a zene adott erőt. Akkor még nem gondoltam, hogy visszatérhetek Budapestre, és a világ legnagyobb zenészeivel együtt ünnepelhetek. Roppant hálás vagyok mindenért és mindenkinek! Ez az este nemcsak az én személyes történetemről szól, hanem mindannyiunk közös ünnepe: a barátságról, a hitről, a szabadság iránti vágyakozásról és arról, hogy a zene összeköt bennünket, bárhol is éljünk a világban.”



Azok, akik nem tudnak személyesen ott lenni a budapesti koncerten, a világ bármely pontjáról bekapcsolódhatnak az élő közvetítésbe a Mandoki Soulmates YouTube-csatornáján:

