Palácsik-Ráthonyi Tímea gyermekei kiköpött másai egymásnak - Fotó!

Nem mindennapi bejegyzést osztott meg az Instagram-oldalán Palácsik-Ráthonyi Tímea, vagy ahogy a legtöbben ismerik Vajna Timi: az üzletasszony ugyanis babafotókat mutatott a féléves kisfiáról Benről, és mellé tette a kislánya Hailey jelenlegi képét. A két gyermek szinte megkülönböztethetetlen volt néhány hetes korában, még szerencse, hogy van köztük egy félévnyi korkülönbség, így az édesanyának, és a férjének Ráthonyi Zoltánnak is könnyebb dolga van.

Palácsik-Ráthonyi Tímea megmutatta a gyermekei babakori fotóit

Forrás: Bors

Palácsik-Ráthonyi Tímea gyermekei sülve-főve együtt vannak

Ez volt az első alkalom, hogy Timi megmutatta a néhány hete született kislánya arcát is a képeken, így most már a nagy világ is láthatta a cuki csöppséget. A kis Hailey már most egy igazi kis divatdiktátor, és a képek tanúsága szerint imádja a bátyját, akivel jelenleg sülve-főve együtt lógnak, ugyanis Timi mindenhova magával viszi a két gyermekét. Ha kíváncsiak vagytok Hailey fotóira, akkor lapozzátok végig Timi bejegyzését, ahol az utolsó képen láthatjátok egymás mellett a testvéreket: