A többlépcsős, összetett program célja, hogy növelje a fiatalok, valamint a velük dolgozó felnőttek ismereteit a szexuális úton terjedő betegségek, köztük a HIV/AIDS-el kapcsolatban. A megfelelő ismeretek segítik a nemi betegségek elleni védekezést, valamint a szakembereket a prevenció hatékony támogatásában.

A POME pszichológus- és orvostanhallgató önkéntesei személyesen a fiatalokat szólítják meg előadásaikkal középiskolákban, valamint a gyermekotthonokban – az intézményekben élő fiatalok kiemelten fontos célcsoportnak számítanak Budapesten és vidéki településeken egyaránt. Ugyancsak a program részét képezik a felnőtteknek szóló online tájékoztatók, e-learning anyagok és videók, amelyek a Hintalovon Alapítvány gondozásában készülnek szülők, pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők számára. Ezek felkészítik a szakembereket és hozzátartozókat arra, hogy milyen módon beszélgessenek kamaszgyerekekkel a témáról, hogyan tudnak a leghatékonyabban segíteni.

Harmadik pillérként a Pozitív Élet Alapítvány kísérleti, „pilot" jelleggel 800 kismama szűrővizsgálatát végzi el két budapesti kerületben, valamint képzést és tájékoztatást nyújt az ott dolgozó szakorvosoknak és védőnőknek is, ezzel is elősegítve az anyáról gyermekre történő HIV-vírus átvitelének csökkentését.

A szexuális úton terjedő betegségek ellen a legjobb fellépés a megelőzés. (...) Hosszú tervezési szakasz után olyan program indult útjára, amely egyszerre szól az érintett korosztályhoz, a felnőttekhez és nyújt gyakorlati segítséget a kismamáknak – mondta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.

Magyarországon viszonylag kevés gyermeket érint a HIV/AIDS vírus fertőzöttség, azonban évről évre több mint 200 új beteget regisztrálnak, és ennek sokszorosa lehet fertőzött úgy, hogy nem is tud róla. A HIV-vírussal fertőzött anyáktól méhen belül, szülés közben vagy szoptatással is átkerülhet a vírus a gyermekeikre. Fontos kiemelni, hogy nemcsak világszerte, hanem a régiónkban is jelentős számú fiatal fertőzött.

Az UNICEF legfrissebb felmérése szerint 320 gyermek és kamasz hal meg naponta AIDS-el összefüggő okokból, ez óránként 13 áldozatot jelent. A 2018-as évben 160 ezer 0-9 év közötti gyermek fertőződött meg a vírussal, közülük 89 ezren már a terhesség alatt.

A szexuális úton terjedő fertőzések előfordulási gyakorisága világszerte növekszik, Magyarországon is évente közel 600 új szifiliszes esetet regisztrálnak, és 1000 felett van a gonorrhea és klamídia által fertőzöttek regisztrált száma.

A számok is jól mutatják, hogy a HIV/AIDS még nem egy legyőzött betegség, folyamatosan harcolni kell ellene, hogy a következő generációk számára ne jelentsen veszélyt.