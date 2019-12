Kulcsár Edina Instagram-oldalán vallott arról, hogy habár eddig rá nem volt jellemző a fejfájás, sajnos az elmúlt két hónapban többször is jelentkezett nála, sőt még a migrén is. "Eddig nem voltam fejfájós, de szerintem az elmúlt 2 hónap után kijelenthetem, hogy az lettem. Sőt mi több. Még a migrénhez is van szerencsém... Ettől függetlenül próbalom nem elhagyni magam. Bár gyerek mellett nagyon más opció nem is létezik. Mindjárt elmegyünk egyet sétálni. Hátha a levegő jót tesz" - írta.