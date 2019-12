Miért történik a testünkkel?

A téli időszakban a felső légúti betegségek, így a nátha, a garat, hörgő gyulladás, a tüdőgyulladás gyakoribbá válnak, hiszen csökken a levegő páratartalma, a száraz levegő kedvezőtlen hatású a nyálkahártyáinkra, emellett a hideg levegő belégzése csökkenti a nyálkahártyáinkon működő immunsejtek működését. A vitaminhiány is könnyebben alakul ki, mivel kevesebb friss gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk, ez szintén csökkenti immunrendszerünk aktivitását, így nagyban csökkenhet a szervezet védekező ereje. Kevesen tudják, de a felső légúti kórokozó gyakran okozhatnak gyomor és bélhurutot, hányingert, hasmenést.

Veszélyes advent?

A hideg miatt növeljük az elfogyasztott kalóriák számát, ezzel együtt csökken az aktivitásunk, hiszen az ünnepek alatt hajlamosak vagyunk sokat ülni a négy fal között, ez pedig könnyen súlygyarapodáshoz vezet. A passzív életmódhoz hozzájön még az is, hogy a vendégjárás alkalmaival sok nehéz, zsíros ételt és általában alkoholt is fogyasztunk, és valljuk be, előfordul, hogy túlesszük magunkat. Gyakoribbá válik a gyomorhurut, az epehólyag gyulladás, de ilyenkor fokozódnak a reflux betegség tünetei, rosszabb esetben hasnyálmirigy gyulladás is kialakulhat a felborult étrend és más tényezők miatt. A kedvünk sem feltétlenül jó ebben az időszakban, hiszen kevés a napfényes órák száma, a téli időjárás miatt az is előfordulhat, hogy bár világos van, napokig nem látjuk a Napot. Ilyenkor megfigyelhető, hogy kevesebbet mozgunk, kedélytelenné válunk. Sokszor az étkezésekben keressük az élvezetet, pedig ilyenkor egy séta a levegőn sokkal többet segítene. A nagy készülődés során nő a balesetek száma is, nem csak az utakon, de a konyhában is, vagy a karácsonyfa állítása során.

Mikor ne induljunk el otthonról?

Természetesen egy kisebb nátha még nem jelent komoly veszélyt környezetünkre, ezzel bátran elindulhatunk. A torokfájdalom, kínzó köhögés vagy a láz, hasmenés azonban komolyabb fertőző betegségekről árulkodhat, ilyenkor saját magunk és környezetünk védelme érdekében jobb, ha lemondjuk a látogatást, különösen, ha kisgyermekes családokat vagy idősebbeket látogatnánk.

Mivel készüljünk az ünnepekre?

Az otthon gyógyszeres fiókban érdemes tartani lázcsillapítót, orrsprayt, multi vitaminokat, köhögés csökkentő szirupot, váladéklágyító készítményeket, hányinger csillapítót, hasfogót és puffadás gátlót is. Hasznos, ha tartunk otthon maszkot és a folyékony kézfertőtlenítőt is. A konyhában tartsunk sok gyümölcsöt, de készüljünk gyömbérrel, gyógynövényes teával, savanyú káposztával is, ezek mind könnyíthetik az emésztést.

Általános ünnepi szabályok

Természetesen a karácsony a szereteten és az együtt töltött időn kívül a finom ételekről is szól, ezért nem kell senkinek kihagynia az ünnepi menüt, de fontos, hogy ilyenkor is mértékletesen étkezzünk, fogyasszunk sok folyadékot, főleg teát és vizet, ne magas cukor-vagy alkoholtartalmú italokat. Ezek mellett fogyasszunk naponta multi vitamint, együnk sok zöldséget és gyümölcsöt. Fontos, hogy télen is maradjunk aktívak, menjünk el sétálni a családdal vagy válasszunk sportosabb programokat a két ünnep között.

Mossunk gyakran kezet fertőtlenítő hatású folyékony szappannal, ezeket kis kiszerelésben magunknál is hordhatjuk. Felületi fertőtlenítőkkel mossuk le gyakran a kilincseket, fertőtlenítsük otthon az illemhelységet.

Ami talán a legfontosabb, figyeljünk oda a másikra, főleg az egyedül élő családtagokra, barátokra, hogy mindannyian egészségesen és szeretetben tölthessük el az év legszebb ünnepét!