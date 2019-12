"A mozgásában folyamatos a fejlődés, segítséggel már egy-két lépést meg tud tenni. Nyolcvanegy éves lesz hamarosan, ezt számításba kell venni, de Jóska nagyon akar gyógyulni. Úgyis csodás szám a 2020, bármi megtörténhet Ami nagy fájdalma, hogy negyven év után először nem ad kabarét, sőt itthon is csak magányosan, csendesen szilveszterezünk. A beszéde viszont már teljesen normális tempójú, löki is a sódert rendesen. A folyamatos időváltozás is megviseli, de én inkább az influenzától igyekszem óvni. A következő hetekben csak nagyon szűk kör jöhet majd hozzánk, hogy minél kevesebb bacilust hozzanak be a házba. Jóska állapotában egy influenza nem vicc, nagyon súlyos következményei lehetnek. Viccesen szoktam mondani a barátoknak, kollégáknak, hogy inkább a tavaszi tulipánokkal együtt jöjjenek, addigra hiszem, hogy még jobb állapotban lesz a férjem" - mondta a Borsnak Ágnes.