A szakember arról beszélt, hogy a D-vitaminhiány következménye csonttörékenység, izomerő-csökkenés és fáradékonyság is lehet.

A D-vitamin fontos szerepet tölt be a kalcium-anyagcsere szabályozásban, a csontsejtek osztódásában, az immunrendszer működésében és a daganatos megbetegedések megelőzésében. A többi vitaminnal ellentétben saját receptorral is rendelkezik, aminek kiemelt szerepe van a gyulladásos folyamatok szabályozásában. A téli időszakban a D-vitamin főképp halfogyasztással vihető be a szervezetbe, azonban a felmérések szerint a magyarok nagyon kevés halat fogyasztanak – idézi Szili Balázs a nuus.