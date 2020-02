Remek hírekről számolt be a kis Levi édesanyja. Az SMA-s gyermeknek használt a kezelés, jók lettek a véreredményei és három hónap után hazaengedték az orvosok.

Egy fotót is mellékelt a hírhez, a kisfiú arcára nővére, Hanna nyom egy puszit épp.

„Megvolt ma a vérvétel, Leventének jók lettek az eredményei, haza is költöztünk... 3 hónap után jó volt végre haza jönni. Nagyon vártam, hogy vége legyen az ovinak, hosszú idő után, ma végre én mehettem Hannáért. Természetesen továbbra is nagyon ügyelünk Levire, kerüljük a nagy tömeget, fokozatosan térünk csak vissza az emberek közé. Főleg most, hogy sok a megbetegedés vigyáznunk kell. Látogatókat továbbra sem fogadunk."