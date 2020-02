Bár Sas József már most is menne a barátai előadására, az influenzajárvány miatt még nem hagyhatja el otthonát. A humorista napról napra erősebb, és azt ígéri: tavasszal már ott fog ülni a színházban.

Az agyvérzése után lábadozó Sas József egyre jobban van. Bár egyelőre szigorúan ágyhoz van kötve, rengeteg terve van a jövőre nézve. -írja a Ripost.

„Szépen lassan, de folyamatosan javul az állapota. Ahogy eddig is mondtam, szellemileg nagyon friss, verseket szaval, szórakoztat minket. Látszik, hogy meg akar gyógyulni, és szerencsére ezért mindent meg is tesz! Emellett pedig tele van tervekkel. Nagyon szeretne visszatérni a színpadra" – kezdte a lapnak a humorista felesége, Zsuzsa asszony.

„Az ápolója segítségével egy-két lépést már meg tud tenni, de sem a fizikuma, sem pedig az influenza járvány miatt nem hagyhatja el a házat. Pedig menne szívesen, a barátai előadását is meg akarta nézni, de erre legkorábban tavasszal kerülhet sor. Akkor már az idő is jobb lesz, és talán fizikálisan is erős lesz annyira, hogy élőben nézze végig a kollégái műsorát„

-mondta a humorista felesége.