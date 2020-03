Sok más hírességgel együtt Harry herceg és Meghan hercegné is úgy döntöttek, karanténba vonulnak.

Több híresség, köztük Tom Hanks és felesége is elkapta már a koronavírust, viszont nemcsak ők vonultak karanténba, hanem olyan ismert emberek is, akik nem kapták el a vírust. Így tett Arnold Schwarzenegger, Lady Gaga, Sophie Turner és férje, Joe Jonas, illetve Harry herceg és Meghan is.

Az önkéntes karanténnal szeretnék megállítani a járvány terjedését, illetve követendő példát mutatni. Sussex hercege és hercegnéje Kanadában, a Vancouver szigetén található házukban vészelik át ezt a nehéz időszakot, mondta el a pár közeli barátja a DailyMail-nek.

Otthonukban az alkalmazottaik csak védőkesztyűben dolgozhatnak, és csak pár ember mehet Meghan, Harry és Archie közelébe. A nagy port kavart hercegi pár nemcsak saját magukra gondolnak, hanem azokra is, akik nehéz helyzetbe kerültek a járvány miatt, az ő megsegítésükre jelenleg egy nonprofit online támogatási rendszeren dolgoznak.

"Harry állandó kapcsolatban van a királynővel és Károly herceggel is. Arra figyelmeztette őket, hogy most még inkább vigyázzanak magukra, és minden extra óvintézkedést tegyenek meg az egészségük érdekében" - mondta a királyi család egy közeli ismerőse.