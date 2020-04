Barta Sylvi 4 hete küzd a koronavírussal, állapota nem sokat javult. Közösségi oldalán adott helyzetjelentést.

"Ígértem, hogy jelentkezem, ahogy erőmből telik.

Immár negyedik hete harcolok a Koronavírussal! 4 nehéz hét van mögöttem tele kétellyel, bizonytalansággal és reménnyel!

Túl vagyok sok lázas napon és egyhetes antibiotikum kúrán. Miután a tüdőt valamilyen szinten elérte a vírus a felülfertőzés veszélye miatt volt szükség antibiotikumra. Miután az kevésnek bizonyult most egy olyan újabb gyógyszert kapok amit a Covid-19 betegek tüneteinek enyhítésére adnak. Ettől reméljük a javulást! A fizikai megpróbáltatáson túl lelkileg és mentálisan is megviselt ez az időszak. Hiányoznak az illatok és az ízek, az erő és egészség érzése, egy alapos hajmosás, Lady kutyámmal való játék, de a legjobban a gyerekeim és a férjem ölelése hiányzik! Így is hálás vagyok a sorsnak, hogy itthon gyógyulhatok és nem kerültem olyan állapotba amin már csak a kórházban segíthetnek. Hálás vagyok az orvosaimnak akik folyamatos kontroll alatt tartanak és már sokadszor bizonyosodott be róluk, hogy mennyire elhivatott, csodálatos emberek! Szerencsére a családom jól van, a gyerekek ebben a nehéz helyzetben komoly önállóságról tettek tanúbizonyságot! A nagyobbik lányom mondta nekem a minap, hogy " Anya gyógyulj már meg gyorsan, mert én már nem bírom sokáig az ölelésed nélkül!" Hát már én sem... Reménykedünk és hiszem, hogy meggyógyulok! Bízom benne, hogy legközelebb jobb híreket adhatok magamról!...és végül, nem véletlenül választottam ki ezeket képeket. Igen, a Tv2 csapata és a munkám is nagyon hiányzik!"