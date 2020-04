Arról, hogy mikor és kinek kell maszkot hordani nincs érvényes közmegegyezés, de az biztos, hogy a szájmaszk csak akkor hasznos, ha helyesen viseljük: ha nem fertőtlenítjük, vagy folyamatosan igatgatjuk az arcunkon, akár még a megbetegedést is elősegítjük vele. Fontos kérdés az is, hogy mennyi ideig él meg a koronavírus a maszkokon.

Akár egy hétig is fertőzőképes maradhat az új koronavírus az orvosi maszkokon – idézi a The Lancet orvosi folyóirat publikációját az Origó.

Kutatók többek között azt is vizsgálták, hogy 22 Celsius-fokos hőmérséklet és 65 százalékos páratartalom mellett a SARS-CoV-2 mennyi ideig fertőzőképes az egyes felületeken. Különböző papíripari termékeken három óra után már nem mutattak ki fertőzőképes vírusrészecskéket, ellenben fán és ruhán akár két napig is megtelepedhet a vírus.

Kiderült, hogy a SARS-CoV-2 leginkább a sima felületeket kedveli, ezeken a legstabilabb: üvegen, bankjegyeken négy napig, rozsdamentes acélon és műanyagon akár egy hétig is aktív lehet és ugyanez igaz a szájmaszkokra is, amelyeken meglepő módon egy hét elteltével is találtak fertőzőképes vírust.