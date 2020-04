Egyrészt azért sem, mert a kijárási korlátozás ellenére még most is sokan úgy gondolják, hogy ez a legjobb idő egy kis túrázásra a város legzsúfoltabb kirándulóhelyein, másrészt pedig azért, mert hiába nem mozdulunk ki a saját telkünkről, a kullancs nem válogat, a teraszunk mögötti kertben is jól eléldegél. A bajt voltaképpen nem is a kullancsok okozzák, hanem a bélrendszerükben élő vírusok és baktériumok, amelyeket a vérszívás során juttatnak a gazdatestbe.



A hazai kullancsok által terjesztett két leggyakoribb betegség a Lyme-kór és a kullancs által terjesztett agyvelő- és agyhártyagyulladás (kullancs-encephalitis).

Lyme-kór

A betegséget a Borrelia burgdorferi nevű baktérium okozza, amely a közönséges kullancs emésztőrendszerében található meg. Nem minden kullancs hordozza a baktériumot, csak azok, amelyek maguk is fertőzöttek! A jó hír tehát az, hogy nem az összes kullancs terjeszti a Lyme-kórt, sőt ha a parazitát 24 órán belül eltávolítják, minimálisra csökken a megbetegedés esélye. Viszont minél tovább marad a gazdatestben a fertőzött kullancs, annál nagyobb a veszélye annak, hogy a betegség kialakul, így nagyon fontos kirándulások, vagy akár a kertészkedés után is elvégezni a minden testrészre kiterjedő, alapos átvizsgálást. A Lyme-kór tünetei ráadásul nem biztos, hogy azonnal jelentkeznek, a lappangási idő ugyanis 1 nap és 3 hónap között változik. Gyanakodni akkor kell, ha a kullancs észlelését követő időszakban a csípés helye körül legalább 5 cm átmérőjű, ovális bőrpír jelenik meg. A folt – amelynek több típusa is lehet, legismertebb formája a kokárdaszerű - egy ideig látható, utána azonban nyomtalanul eltűnhet, ám ez nem jelenti azt, hogy a betegség is elmúlt. A fertőzést jelezheti hőemelkedés, láz, ízületi és izomfájdalom, levertség, nyirokcsomó duzzanat, de torokfájás is. Ha a betegséget nem ismerik fel és nem kezelik, hosszú távon, akár lassú elbutulást, kóros feledékenységet, szívizomgyulladást, szívritmuszavart, ideggyulladást, vagy akár bénulás is okozhat.

A Lyme-kór nem halálos kimenetelű, ám nagyon fontos a helyes diagnózis és a személyre szabott antibiotikumos kezelés, amellyel a fertőzés tökéletesen gyógyítható.



Agyvelő- és agyhártyagyulladás (kullancs-encephalitis)

A kullancs által terjesztett egyik legsúlyosabb betegség a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás, szerencsére ez az esetek legkisebb százalékában fordul elő, kimenetele azonban sokkal drámaibb lehet, mint a Lyme-kóré. A fertőzött kullancs csípését követően a tünetek nagyjából 3-21 nap múlva jelentkeznek. Ebben a fázisban leginkább a láz, az izomfájdalom és a levertség jellemző, ami pár nap alatt el is múlik.

Néhány tünetmentes napot követően azonban megkezdődik a második fázis, általában magas lázzal, erős fejfájással, aluszékonysággal, szédüléssel és hányással. Ebben a fázisban jut be a vírus a központi idegrendszerbe gyulladást okozva, amelynek eredményeként kialakulhat agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás esetleg gerincvelő-gyulladás is. A betegség áltagosan 2 hét alatt zajlik le és 50%-ban szövődmény nélkül gyógyul, a maradék 50%-nál viszont maradandó, akár súlyos károsodások is felléphetnek, a memóriazavartól kezdve, a visszatérő fejfájáson át egészen a bénulásig vagy akár a halálig. Mivel az esetleges agykárosodás mértékét az orvosok gyógyszeresen nem tudják befolyásolni a fertőzést követően, így az egyedüli biztos védelmet a megelőzés jelenti. A kullancs-encephalitis ellen létezik védőoltás, amely kialakítja a megfelelő immunitást, s így megelőzheti a súlyos szövődmények kialakulását.