Beindíthatod a tested természetes Ozempicjét­ – Így fogyhatsz mellékhatások nélkül

Diéta? Testedzés? Ez már a múlté. Az elmúlt időszakban összeszámolni sem lehet, hogy már hány ember szúrja magát az alapvetően cukorbetegeknek szánt receptre kapható Ozempic vagy Mounjaro nevű gyógyszerekkel csak azért, hogy lefogyjon valódi energiabefektetés nélkül. Valakiket a mellékhatások sem érdekelnek, nem baj, ha állandó hányinger kerülgeti őket, vagy szétszakad a fejük, és még esetleg az arcuk is eltorzul. Most azonban itt a lehetőség, hogy mindenki letegye a tűt.

A természetes Ozempic-hatást, a belekben élő 100 milliárd bélbaktérium segítheti elő.

Forrás: Shutterstock

A természetes Ozempic benned is ott van

Ez a természetes fogyasztó őserő benned is ott van. Amerikai tudósok nemrég felfedezték, hogy a tested magától is le tudna fogyni, nem kellenek hozzá csodaszerek. A beleid nem csak fizikálisan alkotnak csatornát, hanem kommunikációs módon is. Egy olyan rendszer működik odabent, ami hasonló a most népszerű gyógyszerekhez - írja a Daily Mail. A mechanizmus alapvetően visszafogja az étvágyadat, ha rendben működik, akkor egy tányérnál megállsz, még ha kedvenced finomságodról van szó, akkor is.

Hogy segítenek a belek a fogyásban?

Most következnek a furcsa nevek, ne izgulj, nem fontos bemagolni őket. Ennek a folyamatnak a legnagyobb főszereplője a flagellin elnevezésű fehérje, amit a bélbaktériumok termelnek. Az apró flagellinek pedig beindítanak egy PYY nevű hormont, ami a vastagbél idegrendszerén keresztül jelzi az agynak, hogy ennyi, és ne tovább. A kutatók szerint amikor ez a rendszer megzavarodik vagy leáll, akkor az ember falni kezd, és beindul az elhízás folyamata. A folyamatot gyorsételekkel, alkohollal, mikrózott kész kajákkal, és a vöröshús túlzott fogyasztásával teheted tönkre.

Így indítsd újra a belső harmóniát

Nem, most sem kell semmilyen gyógyszert bevenned. A szakemberek szerint elég, ha rostban gazdag ételeket fogyasztasz, mint például teljes kiőrlésű pékárukat, hagymát, lencsét, babot, vagy pedig rendezed a pre-és probiotikum egyensúlyodat, és fogyasztasz kefirt, joghurtot, almát, banánt, és különféle magvakat is, mint például a mandula. Persze az egészséges élet receptjéből nem maradhat ki a testmozgás, de itt is számtalan olyan módszer létezik, amivel kevésbé kell megerőltetni magadat, ha nem szeretnéd. Ilyen lehet például egy kiadós séta.