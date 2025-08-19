Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 19., kedd Huba

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
testsúly

Beindíthatod a tested természetes Ozempicjét­ – Így fogyhatsz mellékhatások nélkül

Shutterstock - Maria Markevich
testsúly Ozempic fogyás
Bednár Dávid
2025.08.19.
Ha étkezésnél mindig repetázol, és még egy desszerttel is zárod a szertartást, akkor feltehetően több kalóriát viszel be a kelleténél. Tudósok most rájöttek, hogy mi a pontos oka a túlevésnek, és arra is, hogyan fogyhatsz le úgy, hogy sem az Ozempicet, sem pedig szigorú diétát nem kell bevetned.

Diéta? Testedzés? Ez már a múlté. Az elmúlt időszakban összeszámolni sem lehet, hogy már hány ember szúrja magát az alapvetően cukorbetegeknek szánt receptre kapható Ozempic vagy Mounjaro nevű gyógyszerekkel csak azért, hogy lefogyjon valódi energiabefektetés nélkül. Valakiket a mellékhatások sem érdekelnek, nem baj, ha állandó hányinger kerülgeti őket, vagy szétszakad a fejük, és még esetleg az arcuk is eltorzul. Most azonban itt a lehetőség, hogy mindenki letegye a tűt.

Ozempic, bélbaktériumok
A természetes Ozempic-hatást, a belekben élő 100 milliárd bélbaktérium segítheti elő.
Forrás: Shutterstock

A természetes Ozempic benned is ott van

Ez a természetes fogyasztó őserő benned is ott van. Amerikai tudósok nemrég felfedezték, hogy a tested magától is le tudna fogyni, nem kellenek hozzá csodaszerek. A beleid nem csak fizikálisan alkotnak csatornát, hanem kommunikációs módon is. Egy olyan rendszer működik odabent, ami hasonló a most népszerű gyógyszerekhez - írja a Daily Mail. A mechanizmus alapvetően visszafogja az étvágyadat, ha rendben működik, akkor egy tányérnál megállsz, még ha kedvenced finomságodról van szó, akkor is.

Hogy segítenek a belek a fogyásban?

Most következnek a furcsa nevek, ne izgulj, nem fontos bemagolni őket. Ennek a folyamatnak a legnagyobb főszereplője a flagellin elnevezésű fehérje, amit a bélbaktériumok termelnek. Az apró flagellinek pedig beindítanak egy PYY nevű hormont, ami a vastagbél idegrendszerén keresztül jelzi az agynak, hogy ennyi, és ne tovább. A kutatók szerint amikor ez a rendszer megzavarodik vagy leáll, akkor az ember falni kezd, és beindul az elhízás folyamata. A folyamatot gyorsételekkel, alkohollal, mikrózott kész kajákkal, és a vöröshús túlzott fogyasztásával teheted tönkre. 

Így indítsd újra a belső harmóniát

Nem, most sem kell semmilyen gyógyszert bevenned. A szakemberek szerint elég, ha rostban gazdag ételeket fogyasztasz, mint például teljes kiőrlésű pékárukat, hagymát, lencsét, babot, vagy pedig rendezed a pre-és probiotikum egyensúlyodat, és fogyasztasz kefirt, joghurtot, almát, banánt, és különféle magvakat is, mint például a mandula. Persze az egészséges élet receptjéből nem maradhat ki a testmozgás, de itt is számtalan olyan módszer létezik, amivel kevésbé kell megerőltetni magadat, ha nem szeretnéd. Ilyen lehet például egy kiadós séta.

Tudósok felfedték azt a fogyókúrás módszert, ami bárkinél beválik: meg sem kell erőltetned magad

Egy egyszerű, mégis forradalmi étrendi változtatás megdöbbentő eredményt hozhat: heti egy kiló fogyás kalóriaszámolás nélkül.

Döbbenetes tény: fele ennyi túlsúlyos lenne, ha csak ezt az egyetlen dolgot nem fogyasztanánk

Soha nem volt még annyi elhízott ember a Földön, mint napjainkban. A túlsúly számos egészségügyi probléma kockázatát növeli, de van egy módszer, amivel rengeteget tehetünk a fogyás érdekében.

Mi az a "gut reset" diéta? Tényleg újraéledhetsz tőle?

Újraindítanád az emésztésed? Itt egy diéta, amitől állítólag új ember leszel. De vajon a bélflórád is így gondolja?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu