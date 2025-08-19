Csajok figyelem: Austin Butler lehetetlenül kockás hasat villantott - Fotó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.19.
A Dűne sztárja valószínűleg a konditeremben töltötte az elmúlt három évet. Austin Butler a legújabb fotói alapján nagy mennyiségű, kőkemény izmot pakolt magára egy címlapszerep kedvéért.

Hol vannak már azok az idők, amikor Austin Butler egy jóképű, vékony fiúcska volt, akit a legtöbb ember Vanessa Hudgens exeként tartott csak számon? Austin a szakítás óta eltelt időben számtalan hollywoodi alkotásban bizonyította, hogy ő nem csak egy csinos arc, hanem egy valódi A-listás színész. Az Elvisben láthattuk drámai szerepben, a Dűnében pedig megcsillogtathatta egy vadabb, férfiasabb oldalát is, ami úgy tűnik, hogy továbbra is vele tart. Austin legújabb Instagram-fotója alapján ugyanis több tíz kilónyi izmot pakolt magára az elmúlt években. Az edzésnek meg is lett a hatása, a Men's Health magazin címlapon közölte a sztár félmeztelen, kockahasas fotóját.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - JULY 22: Vanessa Hudgens and Austin Butler attend the Los Angeles premiere of "Once Upon A Time In Hollywood" at TCL Chinese Theatre on July 22, 2019 in Hollywood, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)
Austin Butlers és Vanessa Hudgens 8 évig alkotott egy párt
Forrás: Patrick McMullan

Austin Butler félmeztelenül pózolt a címlapon

A lap arról írt, hogy Butler az Elvis forgatása után vakbélgyulladást kapott, ami miatt műteni kellett őt, és több hetet töltött ágyban fekve. Ezután döntötte el a színész, hogy komolyabban fog odafigyelni a táplálkozásra és a testedzésre. Ebben szerencsére sokat segített az is, hogy castingolták őt a Dűne II. részére, és ott a harci jelenetek miatt szükség volt rá, hogy kemény edzéseken vegyen részt. Arra azonban nem számított, hogy az edzője mennyire komoly edzéstervet készít neki.

Csirke, brokkoli, barna rizs, és folyamatos kalória és edzésmennyiség növelés. Az edzőm egy korábbi haditengerész vot, aki mindent kihajtott belőlem az izomtömegnövelés soán. Ahogy nőtt a súlyom, úgy növeltünk az edzések intenzitását is. A szálkásítás folyamán pedig kettleball-, és saját testsúlyos edzéseket végeztem, valamint boxoltam.

 - árulta el a titkát a színész. 

Ha kíváncsiak vagytok Butler új fizimiskájára, a róla készült képeket itt tudjátok megtekinteni:

