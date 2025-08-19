Naomi Watts könnyekben tört ki: a színésznő sármos fia, Sasha egyetemre ment

Naomi Watts érzelmes képeket osztott meg arról, hogy fia elkezdi egyetemi tanulmányait, s nem rejtegette egy pillanatig sem, hogy legidősebb gyermeke sikere mekkora boldogsággal tölti el. Azonban nem ő az egyetlen híresség, aki átélt már hasonlót és korlátok nélkül örül gyereke sikerének – Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lisa Kudrow és Reese Witherspoon is hasonlóan őszinte pillanatokban osztotta meg gondolatait.
A színésznő a közösségi oldalán őszinte családi pillanatot osztott meg fotók és videók formájában, ahogy 18 éves fia, Sasha, elhagyja a családi fészket, ugyanis egyetemre megy. A képeken látszik, hogy a színésznő a könnyeivel küzd, ahogy elkíséri fiát, hogy beköltözhessen a kollégiumba.
Természetesen apja, Liev Schreiber, sem maradt ki az érzelmes búcsúból. A büszke édesapa is hasonlóképpen posztolt az esetről és a legidősebb gyermekét „ride or die”-nak , azaz elválaszthatatlan társnak nevezte és nyíltan elmondta, hogy nagyon fog neki hiányozni.
Watts nem az egyetlen, aki nyilvánosan is megosztotta, mennyire büszke a gyerekére, aki életének egy új fejezetét kezdi el. Más világsztárok is kinyilvánították már a nagyközönség felé, hogy milyen érzésekkel engedték el gyermekeiket egyetemre.
A színésznő 2022-ben osztotta meg, hogy lányát, Zaharát, felvették egyetemre. Ekkor Jolie elárulta, hogy milyen érzésekkel küzd: nagyon büszke volt lányára, de nehezen fogadta el, hogy kirepül a családi fészekből. Azóta már többször is nyilatkozott arról, mennyire fontosnak tartja az oktatást és annak minőségét, s rendkívül boldog, hogy Zahara egy olyan közösség tagja lett, ahol értékelik őt.
A színésznő neve mára már teljesen egybeforrt Phoebe Buffay karakterével a Jóbarátok című szituációs komédiából. Fia, Julian Murray Stern, akivel a híres sorozat forgatása alatt volt terhes, 2021-ben végzett a USC filmkészítő szakán. Amikor fia elment egyetemre Kudrow azt nyilatkozta, nagyon boldog és büszke a fia sikereire, de rendkívül magányosnak érzi magát nélküle, mert nem gondolta volna, hogy ilyen csendes is tud lenni a ház.
Paltrow már lányát, Apple-t és fiát, Mosest is elengedte egyetemre, míg az előbbit a Harvardra, addig az utóbbit a Brownra. Egy interjúban elmesélte, hogy olyan érzése volt, mintha a szíve egy darabja hiányozna, de mégis nagyon csodálatos látni, hogy felnőnek a gyerekei és saját maguk hozzák meg a döntéseiket.
A színésznő gyakran oszt meg családi fotókat, így akkor sem tett másképp, amikor fia, Deacon Phillippe egyetemi hallgató lett. Egyik posztjában írta: „Annyira büszke vagyok rá, ugyanakkor úgy érzem, mintha tegnap még kisfiú lett volna.” Witherspoon rendkívül fontosnak tartja, hogy a gyerekei önállóan találják meg helyüket a világban.
A hírességek történetei is tökéletesen vázolják, hogy nem számít, hogy a szülő egy nagy sztár Hollywoodban vagy egy átlagos ember, az érzés ugyanaz. Az „üres fészek szindróma” az, amikor a szülők szembesülnek azzal, hogy gyermekeik kirepültek és ez hiába tölti el őket büszkeséggel, érzelmileg megterhelő marad.
