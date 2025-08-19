Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Naomi Watts könnyekben tört ki: a színésznő sármos fia, Sasha egyetemre ment

FilmMagic - Maya Dehlin Spach
továbbtanulás Gwyneth Paltrow Angelina Jolie egyetem Naomi Watts
Gyüre Bernadett
2025.08.19.
Előbb-utóbb a sztárgyerekek is kirepülnek, és ez a szüleiket nagy büszkeséggel tölti el. Naomi Watts is megosztotta, hogy fia, Sasha Schreiber új fejezetet kezdett életében: megkezdte tanulmányait a Dél-kaliforniai Egyetemen. A színésznő nem rejtette véka alá érzelmeit.

Naomi Watts érzelmes képeket osztott meg arról, hogy fia elkezdi egyetemi tanulmányait, s nem rejtegette egy pillanatig sem, hogy legidősebb gyermeke sikere mekkora boldogsággal tölti el. Azonban nem ő az egyetlen híresség, aki átélt már hasonlót és korlátok nélkül örül gyereke sikerének – Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lisa Kudrow és Reese Witherspoon is hasonlóan őszinte pillanatokban osztotta meg gondolatait.

Naomi Watts fia egyetemre megy
Naomi Watts fia egyetemre megy
Forrás: GC Images

Naomi Watts fia kirepült a családi fészekből: könnyes volt a búcsú

A színésznő a közösségi oldalán őszinte családi pillanatot osztott meg fotók és videók formájában, ahogy 18 éves fia, Sasha, elhagyja a családi fészket, ugyanis egyetemre megy. A képeken látszik, hogy a színésznő a könnyeivel küzd, ahogy elkíséri fiát, hogy beköltözhessen a kollégiumba. 

Naomi Watts posztja fiáról, ahogy egyetemre megy
Forrás: Instagram, @naomiwatts

Természetesen apja, Liev Schreiber, sem maradt ki az érzelmes búcsúból. A büszke édesapa is hasonlóképpen posztolt az esetről és a legidősebb gyermekét „ride or die”-nak , azaz elválaszthatatlan társnak nevezte és nyíltan elmondta, hogy nagyon fog neki hiányozni.

Más világsztárok is kifejezték büszkeségüket, mikor a gyermekeik egyetemre mentek

Watts nem az egyetlen, aki nyilvánosan is megosztotta, mennyire büszke a gyerekére, aki életének egy új fejezetét kezdi el. Más világsztárok is kinyilvánították már a nagyközönség felé, hogy milyen érzésekkel engedték el gyermekeiket egyetemre.

Angelina Jolie

A színésznő 2022-ben osztotta meg, hogy lányát, Zaharát, felvették egyetemre. Ekkor Jolie elárulta, hogy milyen érzésekkel küzd: nagyon büszke volt lányára, de nehezen fogadta el, hogy kirepül a családi fészekből. Azóta már többször is nyilatkozott arról, mennyire fontosnak tartja az oktatást és annak minőségét, s rendkívül boldog, hogy Zahara egy olyan közösség tagja lett, ahol értékelik őt.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - SEPTEMBER 30: (L-R) Zahara Jolie-Pitt and Angelina Jolie attend Variety's Power Of Women at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on September 30, 2021 in Beverly Hills, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)
Angelina Jolie és lánya, Zahara
Forrás: Getty Images North America

Lisa Kudrow

A színésznő neve mára már teljesen egybeforrt Phoebe Buffay karakterével a Jóbarátok című szituációs komédiából. Fia, Julian Murray Stern, akivel a híres sorozat forgatása alatt volt terhes, 2021-ben végzett a USC filmkészítő szakán. Amikor fia elment egyetemre Kudrow azt nyilatkozta, nagyon boldog és büszke a fia sikereire, de rendkívül magányosnak érzi magát nélküle, mert nem gondolta volna, hogy ilyen csendes is tud lenni a ház.

Lisa Kudrow, Julian Murray Stern seen at Los Angeles Special Screening of Annapurna Pictures' BOOKSMART at The Theatre at Ace Hotel, Los Angeles, CA, USA - 13 May 2019 (Photo by Eric Charbonneau/Getty Images for Annapurna Pictures)
Lisa Kudrow és fia, Julian
Forrás: Getty Images North America

Gwyneth Paltrow

Paltrow már lányát, Apple-t és fiát, Mosest is elengedte egyetemre, míg az előbbit a Harvardra, addig az utóbbit a Brownra. Egy interjúban elmesélte, hogy olyan érzése volt, mintha a szíve egy darabja hiányozna, de mégis nagyon csodálatos látni, hogy felnőnek a gyerekei és saját maguk hozzák meg a döntéseiket.

1-4-2024 Gwyneth Paltrow's Kids Apple and Moses Look All Grown Up as Family Celebrates Easter in Nashville,Image: 861727713, License: Rights-managed, Restrictions: *** HANDOUT image or SOCIAL MEDIA IMAGE or FILMSTILL for EDITORIAL USE ONLY! * Please note: Fees charged by Profimedia are for the Profimedia's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. Profimedia does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you (the user) expressly agree to indemnify and to hold Profimedia and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against Profimedia arising out of or connected in any way with publication of the material. Profimedia does not claim any copyright or license in the attached materials. Any downloading fees charged by Profimedia are for Profimedia's services only. * Handling Fee Only ***, Model Release: no
Gwyneth Paltrow és gyermekei, Apple és Moses
Forrás: Profimedia

Reese Witherspoon

A színésznő gyakran oszt meg családi fotókat, így akkor sem tett másképp, amikor fia, Deacon Phillippe egyetemi hallgató lett. Egyik posztjában írta: „Annyira büszke vagyok rá, ugyanakkor úgy érzem, mintha tegnap még kisfiú lett volna.” Witherspoon rendkívül fontosnak tartja, hogy a gyerekei önállóan találják meg helyüket a világban.

NEW YORK, NY - OCTOBER 29: Reese Witherspoon and Deacon Phillippe arrive at the 2024 "WSJ Innovators Awards" on October 29, 2024 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images)
Reese Witherspoon és fia, Deacon Philippe
Forrás: GC Images

A fészek kiürül

A hírességek történetei is tökéletesen vázolják, hogy nem számít, hogy a szülő egy nagy sztár Hollywoodban vagy egy átlagos ember, az érzés ugyanaz. Az „üres fészek szindróma” az, amikor a szülők szembesülnek azzal, hogy gyermekeik kirepültek és ez hiába tölti el őket büszkeséggel, érzelmileg megterhelő marad.

