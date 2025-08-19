Taika Waititi sztárokkal teli, luxus születésnapi bulit tartott Ibizán - Fotók!

Sacha Baron Cohen, Matt Damon és Kate Moss, csupán néhány A-listás sztár, aki részt vett Taika Waititi ibizai születésnapi buliján. A filmrendező és felesége Rita Ora különleges partit tartott a kerek évforduló miatt. A helyszín egy hatalmas spanyol rezidencia volt ahol ingyen volt az étel, az ital, sőt tálcákon kínálták a szivarokat és a cigarettát is a vendégeknek. Neves DJ-ék gondoskodtak a talpalávalóról, és úton útfélen egy sztárral felesezhettél.

Taika Waititi és Rita Ora Ibizán látták vendégül a sztárvilág színe-javát

Taika Waititi hatalmas baráti körrel rendelkezik

A már felsorolt barátokon kívül jelen volt a bulin Chelsea Handler humorista is, és Lucien Laviscount, Natasha Lyonne, Sebastian Stan és Joel Edgerton színészek is. A minden vágyat kielégítő buliról Rita Ora posztolt képeket az Instagram-oldalán, így láthattuk, hogy cigaretta-tornyok, koktélszökőkutak, és mindenféle pompás étel került az asztalokra. Az új-zélandi származású szülinapos még néhány honfitársát is elhívta Ibizára, akik hagyományos haka táncot is előadtak a buli során.

Ha kíváncsiak vagytok a luxusparti fotóira, azokat Rita Ora bejegyzésében, ide kattintva tudjátok megtekinteni.

Taika egyik legjobb barátja Vas J. Morgan is posztolt jó néhány fotót a helyszínről, ezeken láthatjátok, hogy hogyan nézett ki a parti előtt a pazar villa: