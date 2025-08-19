Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 19., kedd Huba

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ünneplés

Taika Waititi sztárokkal teli, luxus születésnapi bulit tartott Ibizán - Fotók!

ünneplés Taika Waititi Rita ORa születésnapi buli
Life.hu
2025.08.19.
A híres színész és filmrendező nem aprózta el az 50. születésnapjának megünneplését. Taika Waititi kibérelt egy hatalmas spanyol villát, és elhívta az összes híres barátját a partijára.

Sacha Baron Cohen, Matt Damon és Kate Moss, csupán néhány A-listás sztár, aki részt vett Taika Waititi ibizai születésnapi buliján. A filmrendező és felesége Rita Ora különleges partit tartott a kerek évforduló miatt. A helyszín egy hatalmas spanyol rezidencia volt ahol ingyen volt az étel, az ital, sőt tálcákon kínálták a szivarokat és a cigarettát is a vendégeknek. Neves DJ-ék gondoskodtak a talpalávalóról, és úton útfélen egy sztárral felesezhettél.

Taika Waititi és Rita Ora Ibizán látták vendégül a sztárvilág színe-javát
Taika Waititi és Rita Ora Ibizán látták vendégül a sztárvilág színe-javát
Forrás: FilmMagic

Taika Waititi hatalmas baráti körrel rendelkezik

A már felsorolt barátokon kívül jelen volt a bulin Chelsea Handler humorista is, és Lucien Laviscount, Natasha Lyonne, Sebastian Stan és Joel Edgerton színészek is. A minden vágyat kielégítő buliról Rita Ora posztolt képeket az Instagram-oldalán, így láthattuk, hogy cigaretta-tornyok, koktélszökőkutak, és mindenféle pompás étel került az asztalokra. Az új-zélandi származású szülinapos még néhány honfitársát is elhívta Ibizára, akik hagyományos haka táncot is előadtak a buli során.

Ha kíváncsiak vagytok a luxusparti fotóira, azokat Rita Ora bejegyzésében, ide kattintva tudjátok megtekinteni.

Taika egyik legjobb barátja Vas J. Morgan is posztolt jó néhány fotót a helyszínről, ezeken láthatjátok, hogy hogyan nézett ki a parti előtt a pazar villa:

Rita Ora semmit sem hagyott a képzeletre: átlátszó maxiruhát viselt melltartó nélkül

Az énekesnő melltartó nélkül vett fel egy átlátszó, csillogó maxiruhát a Girls Aloud londoni koncertjére. Rita Ora ellopta a showt, minden szem rá szegeződött.

Titokban házasodott össze Rita Ora és Taika Waititi: "tökéletes" volt a nagy nap

Esküvői témájú klippel rukkolt elő új dala mellé.

Világhírű szerelmespár vezeti az idei MTV EMA gálát

November 13-án kerül megrendezésre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu