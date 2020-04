A koronavírus járvány idején sokan említették már a megelőzésben a dohányzásról való leszokás fontosságát. De legalább ilyen döntő jelentőségű a védekezésben a túlsúly leadása is, amelynek a kísérőbetegségek kialakulása mellett a tüdő és a légzés állapotára is hatása van. Több súlyos állapotú beteg kerül ki az elhízottak köréből és ez a fiatalokra is érvényes. Ha szükséges, akkor fogyás, valamint mindenkinek több mozgás és edzett állapot a megelőzés kulcsa.

Egy friss, több mint 4000 koronavírusos beteg adatait elemző USA-beli kutatás szerint a kórházi ellátást igénylőket érintő legnagyobb kockázat az időskor után a túlsúly.

A felesleges kilók tehát egyértelmű veszélyt jelentenek és Magyarországon nem áll jól ezen a téren. Túlsúlyos vagy elhízott a felnőtt magyar lakosság majd kétharmada, ezzel az eredménnyel 2018-ban Magyarország volt a világ negyedik legelhízottabb országa. Az elhízás maga után vonja többek között a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek és egyes daganatos betegségek kockázatának növekedését. Mindezek pedig komoly kockázati csoportba sorolhatják a betegeket egy olyan vírusjárvány esetén, mint most a koronavírus. Aki megkapja a betegséget, súlyosabb állapotba kerülhet, és megnő a halálozás kockázata is – mondta Dr. Bajnok Éva belgyógyász, endokrinológus, diabetológus, obezitológus, aki jelenleg is részt vesz a járóbeteg koronavírus ellátásban. A túlsúly tehát komoly betegségek oka, melyek a súlyos koronavírusos állapot rizikófaktorai. „A cukorbetegek és a magas vérnyomással élők szervezetében ráadásul eleve több olyan típusú jelfogó is van, melyeket a vírus is használ a testünkbe való belépésre."

A fiatalabbak talán nagyobb biztonságban érzik magukat, hiszen a tájékoztatások rendre az idősek érintettségét emelik ki, azonban a legújabb adatok szerint nem csak a 65 év felettiek és az ismert krónikus betegek tartoznak a veszélyeztetettek közé, hanem ugyanúgy a 60 év alattiak is, ha túlsúlyosak. Egy friss kutatás szerint a túlsúlyos fiatal koronavírusos betegek kétszer gyakrabban igényelnek sürgős és kritikus beavatkozást, mint a normál súlyúak.

Ennek hátterében direkt hatások, mint a tüdőre nehezedő nyomás és a szerv rosszabb állapota, de felismeretlen krónikus betegség is állhat, melynek elsődleges oka és kiváltója a beteg túlsúlya – figyelmeztet Dr. Bajnok Éva.

Kétségbeesés és félelem helyett a járvány idején is érdemes belefogni az életmódváltásba, mert a kedvező hatások gyorsan kialakulhatnak és így rövid távon is hasznosak lehetnek. A több mozgás, és szükség esetén a diéta a kulcs a megelőzésben. Mindenkinek fontos ebben az időszakban fokozottan figyelnie a hasi elhízás elkerülésére és az egészséges haskörfogat elérésére – a home office és a sok ülőmunka is pont ebből a szempontból veszélyes, amikor csak lehet, iktassunk be szüneteket. A helyes táplálkozás mellett nagyon fontos a mozgás: a védőhatása már a fogyás elején jelentkezik. Az edzettség védelmet nyújt a súlyos állapotba kerülés ellen, erre a nem túlsúlyosaknak is figyelniük kell. Az életmódhoz mindenki számára hozzátartozik a mozgás is.

„A fogyás kapcsán jó tudni azt is, hogy a súlyvesztés jobb állapotú immunrendszert eredményez, megfelelő életmóddal növelhető a fertőzéssel szembeni ellenállóképesség – avat be Dr. Bajnok Éva – A túlsúlyos embereknek pedig a járvány idején gondolniuk kell rá, hogy esetleg rizikót jelentő, fel nem ismert krónikus betegségük is lehet, így még jobban vigyázzanak magukra és tekintsék úgy, hogy kockázati csoportba tartoznak. Ebben az esetben azt javaslom, hogy amint lehet, vegyenek majd részt szűrővizsgálatokon és adják le túlsúlyukat, ha szükséges, szakértői segítséggel."