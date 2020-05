"Fontos, hogy szót ejtsünk erről, ez a vírus újabb endémiás vírussá válhat közösségeinkben, s talán sosem fog eltűnni" - jelentette ki online sajtótájékoztatóján Mike Ryan. "Fontos, hogy realisták legyünk, s úgy gondolom, senki sem tudja megjósolni, mikor fog ez a betegség eltűnni" - tette hozzá.

"Úgy vélem, ebben a helyzetben nem lehetnek ígéretek és határidők. Ez a betegség lehet, hogy hosszan tartó problémává válik, de az is lehet, hogy nem" - hangsúlyozta.

Ugyanakkor a világnak van némi ellenőrzése afölött, miként kezeli a pandémiát, s egy vakcina kidolgozása esetén is masszív erőfeszítésre van szükség a járványellenes küzdelemben - mondta. Ryan szerint eget rengető vállalkozás lesz a vakcina kifejlesztése.

Több mint száz lehetséges oltóanyagon dolgoznak jelenleg, amelyek közül több már a klinikai tesztelési fázisban van. Ugyanakkor egészségügyi szakértők ismételten felhívták a figyelmet egy hatékony vakcina kifejlesztésének nehézségeire.

Ryan megjegyezte, hogy létezik védőoltás a kanyaró ellen is, ennek ellenére a betegség nem tűnt el.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója hozzátette: "A járványgörbe alakulásának befolyásolása a kezünkben van. Ez mindenkit érint, és mindannyiunknak hozzá kell járulnunk a pandémia feltartóztatásához."

A decemberben Kínában felbukkant koronavírus világszerte 4,3 millió embert fertőzött meg, és több mint 291 ezer ember halálát okozta.