A fejfájás manapság népbetegségnek számít: Magyarországon legalább egymillió ember küzd vele. Bár rengeteg féle fejfájás létezik, a migrén piercing a fejfájás minden típusánál megoldást jelenthet, ráadásul gyerekeknél is alkalmazható. Ha téged is kínoznak a fejgörcsök, olvasd végig cikkünket, hiszen lehet, hogy ez a pár perces procedúra az egész életedet megváltoztatja.

A fül akupunktúrás pontjait már az ősi Kínában is ismerték. Ezeknek a pontoknak a masszírozásával pozitívan befolyásolható a testi és szellemi egészség, így előszeretettel alkalmazzák manapság is.

A migrén piercing is ezen, az ősi kínai akupunktúrás gyógyászaton alapszik: a testékszer a vagus idegre fejt ki folyamatos nyomást, ezzel segítve a migrén csillapítását.

Az akupunktúra az energiák körül forog, és a szervezet energiaáramlásával foglalkozik. Az energiának két oldala van, a jin és a jang. A jin a negatív oldal, a jang pedig a pozitív oldal megtestesítője. Ezek az ellentétek egytől egyig mindenkiben jelen vannak, és ideális esetben kiegyensúlyozzák egymást. Ha ez létrejön, a csí akadálytalanul áramlik a testben. Tünetek abban az esetben jelentkeznek, ha valami útját állja az energiának, vagy valahol energiahiány lép fel, ekkor alkalmaznak sok esetben akupunktúrát.

A fül és fejbőr akupunktúra valójában reflexzóna kezelés. A fülakupunktúra főként a stresszel összefüggő pszichológiai problémák, például a fejfájás, a nyak-és hátfájás kezelésére alkalmas, a legtöbben legalábbis erre használják ezt a módszert. Most pedig térjünk vissza a feljebb említett migrén piercingre, amely valójában az akupunktúra továbbfejlesztett változata.

Aki migrénnel küzd, pontosan tudja, hogy ez sokkal több, mint egy általános fejfájás. A migrén tünetei a zavart tudatállapottól kezdve a látászavaron át egészen a hányásig sokfélék lehetnek.

Bár a migrén leküzdésének leghatékonyabb módja az életmódváltás, a rendszeres étkezés, megfelelő folyadékbevitel és a fájdalomcsillapító szedése, a migrén (vagy daith) piercing segíthet elviselhetővé tenni a kellemetlen tüneteket.A daith piercing egy, a fül belső kagylójában, a porcban elhelyezett testékszer, amely ugyanazon az elven működik, mint az akupunktúra. Egyrészt stimulálja a bőr alatt található idegeket és izmokat, másrészt endorfint szabadít fel, ami csökkenti a fájdalmat. Sokak szerint túlzás lenne rögtön gyógymódként tekinteni a speciális testékszerre, mégis egyre többen vannak, akiknek az életét gyökeresen megváltoztatta a speciális helyre szúrt piercing. A testékszer előnye az akupunktúrás kezeléssel szemben, hogy folyamatos nyomást gyakorol a megfelelő részre, ráadásul trendi is. Timi egy évvel ezelőtt döntött úgy, hogy ad egy esélyt a daith piercingnek.

„Tavaly tavasszal döntöttem el, hogy ez így nem mehet tovább. A migrénem megkeserítette a mindennapjaim, volt, hogy annyira durva fejfájás gyötört, hogy képtelen voltam felkelni az ágyból. Voltak napok, amikor enni sem tudtam a hányingertől, így a migrén hamar a munkám és az életminőségem rovására ment.

Számtalan orvosnál jártam, mindegyik ugyanazt fújta, életmódváltás, kevesebb stressz, sok alvás. Jártam vérvételen is, ami kimutatta, hogy a hormonháztartásom rendben van, így maradt a gyógyszeres kezelés. Szinte függővé váltam, és hiába voltam még csak 22, alig volt olyan nap, amit gyógyszer nélkül végig tudtam csinálni(...) Egyszer összeültünk a barátaimmal bográcsozni, és eljött az egyik pesti barátunk kolléganője is. Hamar kiderült, hogy ő is migrénnel küzd, így jókat derültünk ezen az egyébként cseppet sem vicces nyavalyánkon, aztán mutatott egy cikket és egy csomó beszámolót a daith piercingről. Mondta, hogy régóta gondolkodik rajta, de neki néha jobb, néha rosszabb, és amúgy is tűiszonya van, nekem viszont rögtön felcsillant a szemem. Megbeszéltük, hogy visszatérünk még a témára, mutatott egy honlapot, ahol csak Shenmen és daith piercingek belövésével foglalkoznak, és én a buli utáni napon beleástam magam a témába. Pár nappal később kértem egy időpontot(...)

Életem legjobb döntése volt, hogy elmentem és beszúrattam a migrén piercinget. A fejfájásom csak havonta párszor jelentkezik, és van, hogy egy sima fájdalomcsillapító is elmulasztja a kellemetlen tüneteket. Előtte volt, hogy naponta 3-4 gyógyszert is bevettem. Hálás vagyok nekik, és nagyon örülök, hogy adtam egy esélyt ennek a "gyógymódnak".Nekem bevált, de fontos hozzátennem, hogy én az elejétől kezdve hittem benne, és nagyon akartam, hogy működjön(...)"