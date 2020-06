Előző cikkünkben körüljártuk, hogy mi is az a tejcukor-érzékenység más néven laktózintolerancia vagy laktózérzékenység, mi okozhatja és milyen típusai léteznek. Most pedig a tejfehérje-allergiát nézzük meg kicsit közelebbről.



Tejfehérje-allergia

A tejfehérje-allergia hátterében az immunrendszer hibás válasza áll. Ha a szervezet olyan fehérjéket észlel, amelyeket ártalmasnak talál, akkor antitesteket kezd termelni, hogy semlegesítse azokat, miközben allergiás reakciót okoz. Tejfehérje-allergia esetén a bevitt tejben található összetevőket azonosítja allergénként a szervezet és arra ad kóros immunreakciót.

Tehéntej fogyasztásakor két fehérjetípus válthatja ezt ki: a tejfehérje, más néven kazein, illetve a tejsavófehérje.



A tejallergia főképp a kisgyerekeket érinti, ám szerencsére az esetek 90%-ban 3 éves korra ők is kinövik ezt a betegséget, így a felnőttkori tefehérje-allergia nagyjából 10%-ban jellemző.



Főbb tüneteiA tejfehérje-allergiát leginkább bőr- és nyálkahártya elváltozások kísérik, a tünetek pedig megjelenhetnek a tejfogyasztást követően azonnal, órák vagy akár csak napok múlva. A leggyakoribb panaszok közé tartozik a csalánkiütés, amelynek jellemzője, hogy a különböző méretű, piros göbök, hirtelen megjelennek, majd ugyan ilyen váratlanul el is tűnnek. Szintén előfordulhat angioödéma, ami általában a nyelven, szájon, arcon vagy a végtagokon megjelenő duzzanat. Ez akár veszélyes is lehet, hiszen ha a szájüregben következik be a jelenség, akkor el is zárhatja a légutakat, fulladást okozva. Ekcéma is kísérheti a tejfehérje-allergiát, ami egy viszketéssel és vörös foltokkal járó bőrgyulladás.



A bőr- és nyálkahártya elváltozások mellett a gyomorban és a bélrendszerben is okozhat panaszokat az allergia. Ilyen lehet a reflux, puffadás, hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom vagy a véres széklet.

Légúti tűnetei pedig a nehézlégzés, az asztma vagy a tartós rekedtség.



Súlyos esetben akár anafilaxiás roham is bekövetkezhet, ami egy gyorsan lezajló tünetegyüttes, ilyenkor a száj, a nyelv és a gége bedagad és akár a keringés- és légzésleállás is megtörténhet.



A tejfehérje-allergiára gyógyszer nem létezik, így az ilyen betegségnél az egyetlen megoldást a tej és a tejtermékeket, tejszármazékokat tartalmazó készítmények teljes megvonása jelenti. Tejfehérjét nem csupán a tehéntej, de a kecske- és juhtej is tartalmaz, sőt a felvágottak, késztermékek és gyógyszerek tekintetében is érdemes elővigyázatosnak lenni.



Az allergia diagnosztizálásához bőrpróba és vérvétel szükséges, így lehet leginkább megbizonyosodni arról, hogy valóban a tejfehérje okozza a problémákat.