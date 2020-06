"13 évvel ezelőtt azt hittem, hogy soha többé nem kell kimondanom: Rákos vagyok! Sajnos tévedtem" - mondta Karda Bea, aki tavaly novemberben tudta meg, hogy a gyilkos kór visszatért. Szerencsére évente járt mammográfiára, holott már nem lett volna kötelező. Ezúttal a jobb mellében fedeztek fel egy gyanús foltot, amiről kiderült, sajnos rosszindulatú.

"Novemberben tudtam meg, hogy ismét visszatért a rák és az is azonnal nyilvánvaló volt, hogy műtétre lesz szükség. Nem tagadom, teljesen összetörtem. Azt sem tudom, hogy aznap hogyan vezettem haza, de pár nap múlva már biztos voltam benne, hogy másodszor is legyőzöm a betegséget. Január 10-ére tervezték a beavatkozást, de végül valami pajzsmirigy problémát láttak, ami miatt el kellett halasztani január 31-ére. Az igazi megpróbáltatások csak ez után kezdődtek, hiszen öt keserves héten át kellett várnom arra, hogy kiderüljön, vannak-e áttétek a testemben. Csak azért imádkoztam, hogy ez ne következzen be és ne kelljen kemoterápiát kapnom" - mondta a Ripostnak az énekesnő. Március elején megtudta, nem találtak áttétet, és elég lesz a 15 sugárkezelés, ekkor azonban berobbant a koronavírus-járvány. Hogy őszinte legyek, azt éreztem, hogy végleg kicsúszik a talaj a lábam alól. Pokoli érzés volt úgy villamosra szállni nap mint nap, hogy tudtam, a sugártól legyengült immunrendszeremnek egy szellő is elég az összeomláshoz, nemhogy a koronavírus. Olyan lettem, mint egy robot. Csak mentem leszegett fejjel, maszkban és kesztyűben. Utaztam az életemért..." - mondta az énekesnő, aki úgy érzi, magát is okolhatja a betegség kiújulásáért. "Azt hiszem, hogy azért lettem másodszor is beteg, mert az utóbbi években folyamosan rágtam és hibáztattam magam. Közben pedig szünet nélkül aggódtam a jövő miatt. Bevallom, nem így terveztem az életem mostani szakaszát. Nem gondoltam, hogy ennyi idősen még megélhetés lesz számomra az imádott színpad, de nem úgy alakultak a dolgaim, hogy mostanra hátradőlhetek és élvezhetem a közönség előtt töltött évtizedeim gyümölcsét. Ez a tudat emésztett belülről, de most leckét kaptam az élettől, amiből tanulnom kell. Ki merem jelenteni, hogy másodszor is legyőztem a rákot, ahogyan abban is biztos vagyok, hogy életem végéig járok majd szűrésekre, hiszen nem kizárt, hogy nem most harcoltam utoljára az életemért" - mondta.