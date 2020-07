A nyugati parti Tampa környékén diagnosztizáltak egy személynél agyevő amőbát, azt nem tudni, hogy férfi vagy nő a fertőzött. Hillsborough megye egész területére érvényes riasztást adtak ki.



Arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy kerüljék el a strandokat, a nem tengervizeket, és a csapvizet is felforralva fogyasszák, ügyeljenek arra, hogy az orrukba se jusson víz. Az agyevő amőbák, tavakban, folyókban, csatornákban, meleg vizekben élnek, és az orron keresztül jutnak be az emberi szervezetbe, ahol az agyat támadják. Ráadásul emberről emberre is terjednek.

Első tünetként magas láz, fejfájás, fulladás, hányás, nyaki merevség jelenhet meg, később hallucinációt okoz. Egy hét alatt képes megölni a megfertőzött személyt – írta az MTI.

Azért különösen veszélyes, mert nincs ellene gyógymód, csupán három gyógyult esetről tudnak eddig. Arra kérik a lakosságot, hogy aki a tüneteket észleli magán, azonnal forduljon orvoshoz.

"Ez a betegség ritka, de hatékony megelőzéssel biztonságos lehet a nyári idény" – közölték a helyi egészségügyi hatóságok.