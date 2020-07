A Korda-Balázs házaspár energikusabb mint valaha, amit pedig annak köszönhetnek, hogy teljesen megreformálták az életmódjukat. Rendszeresen sportolnak és száműzték a káros élelmiszereket is a konyhából.

"Szeretünk finomat enni, mint mindenki, de most már figyelünk arra, hogy amit elfogyasztunk, az tényleg minőségi és egészséges legyen. Arra is ügyelünk, hogy olyan éttermektől rendeljünk, ahol figyelnek a frissességre és a jó alapanyagokra. Gyurinak nem szabad cukrot ennie, ezért azt egyáltalán nem veszünk. Sőt tejtermékeket sem nagyon fogyasztunk, a reggeli kávéba mandulatejet csurgatok, az egyébként is sokkal finomabb. Amióta figyelünk erre, sokkal jobban érezzük magunkat, reggelente energikusabban kelünk és a bőrünknek is nagyon jót tesz ez az új életmód. Szerintem fontos, hogy tudjuk, mit eszünk, mert a szervezetünknek és az életünknek tartozunk ennyivel. Mostanában például a leveseket is ásványvízből főzöm, mert gondolom, a járvány miatt jobban klórozzák a vizet és nem szeretnék ennyi vegyszert bevinni a szervezetembe" - mesélte Klárika, aki azt is elárulta, hogy a mindennapi mozgás is része az életüknek, írta meg a Blikk.