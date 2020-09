„Hosszú éjszakája volt, nem is nagyon aludt. Tegnap köhögő rohama volt, ami miatt kórházba kellett vinni. Elvégezték a szükséges vizsgálatokat, aztán hazaengedték. Most itt vagyok mellette, de nem is nagyon akart ma még velem sem beszélni. Alszik... pihen. Nem tudni mikor fog felkelni, kiszámíthatatlan, hogy mikor van ébren. Reménykedünk, hogy pár nap alatt rendbe jön, ő egy erős nő" – nyilatkozta az Ac Newsnak Törőcsik Mari gondozónője.