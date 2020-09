"Na, Drágáim most van csak az igazi CSONKARANTÉN!

Engem is utolért a fránya koronavírus, pozitív lett a tesztem. Sajnos két előadás a héten ezért elmarad vidéken, jövő héten pedig beugrás lesz majd helyettem. Ne aggódjatok, a közérzetem nem rossz, a tüneteim elviselhetőek.

Hétvégén majd jelentkezem kamerán is, hogy átbeszéljük ezt, addig is vigyázzatok magatokra!"