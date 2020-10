Talán kevesen gondolnák Gáspár Evelinről, hogy regisztrált véradó. A koronavírus ellenére is többször volt véradásón, de legutóbb egy beteg ismerősén segített.

Gáspár Bea édesapja vezette be a „hagyományt" a családban, hogy rendszeresen adjanak vért. Számukra ugyanis nagyon fontos, hogy ha tudnak, segítsenek embertársaikon.

Evelin 18 éves kora óta rendszeres véradónak számít.

„Az emberek azt hiszik, minket csak a külsőségek érdekelnek, pedig számunkra nagyon fontos az is, hogy segíthessünk másokon, hiszen nem tudhatjuk, hogy mikor lesz majd nekünk is szükségünk segítségre. Hiszek abban, hogy mindent visszakapunk, amit adunk, így fontos, hogy segítsek más embereken, ha szükségük van rá" – mondta a Blikknek.

Legutóbb egy beteg ismerősének sietett a segítségére, mert látta, hogy Salgótarjánban véradást szerveznek.

„Azonnal jelentkeztem, de ezúttal irányított véradás keretein belül adtam a véremet, mivel a húgom volt osztályfőnöke daganatos betegségben szenved, s mivel folyamatos vérátömlesztésre szorul, ezért most kifejezetten neki adtam vért."

Sajnos a koronavírus miatt idén jóval kevesebben mennek el vért adni, de Evelint ez sem tántorította el, sőt ő már háromszor volt idén.

„Kaptam egy SMS-t a telefonomra, mivel regisztrált véradó vagyok, hogy, ha tehetem menjek, mert egyre kevesebb a vértartalék. Akkor mesélték nekem azt is, hogy nem csak a járvány miatt, de a nyári időszakban is nagyon kevesen jelentkeznek véradásra, így különösen nehéz helyzetben van a Vérellátó. Ezért is fontos nekem, hogy rendszeresen adjak vért. Ilyenkor iskolaidőben pedig kiváló lógási lehetőség lehet minden 18. életévét betöltött és 50 kilót meghaladó diáknak"