Nem gondolta volna a kisfiú, hogy egy szúnyogcsípés megpecsételi a sorsát. Hatéves volt, amikor elkaparta a csípést, ami elfertőződött. Szüleinek nem volt pénze arra, hogy orvoshoz vigyék, ezért nem kezelték ki. Először kinövések jelentek meg a lábán, majd óriásira duzzadt a végtagja, ami azóta nem ment le.

Húsz éve így él a férfi, a brutális látvány mellett fájdalmaktól is szenved. Ám most a történetét felkapta a média, és elkezdtek gyűjtést szervezni neki a kezelésre. Így talán van még remény, hogy normális életet élhessen – írta a The Sun.