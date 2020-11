1. Avokádó

Az avokádó "szereti" a szobahőmérsékletet, ha kicsit éretlenebb gyümölcsöt veszünk, a konyhapulton tökéletesen beérik pár nap alatt. Az avokádót csak akkor tegyük a hűtőszekrénybe, ha éretten vásároltuk, de még nem akarjuk megenni a következő napokban.

2. Citrusok

Nem véletlen, hogy a citrusféléknek vastag a héja. A narancsnak, a lime-nak, a citromnak és a mandarinnak semmi keresnivalója a hűtőszekrényben. A hideg miatt elvész az aroma.

3. Paradicsom

A paradicsom nem kedveli sem a hideg, sem a nedves helyeket. A hűtőszekrény pedig pont ilyen. A hideg kiszívja a gyümölcsök aromáját, és elvonja a vizet. Sokkal jobb, ha a paradicsomot gyümölcstálban tartjuk a konyhapulton, szobahőmérsékleten. Arra vigyázzunk, hogy ne érje közvetlen napfény.

4. Méz

A méz tulajdonképpen sosem romlik meg. Fontos azonban, hogy mindig szorosan zárjuk vissza az üveg tetejét. A hűtőszekrényben a méz gyorsan kristályosodik, bár ez enyhe melegítéssel orvosolható.

5. Savanyúság

A savanyúságok és a befőttek konzervált élelmiszerek. Ez azt jelenti, hogy ameddig bontatlan a csomagolás, nem romolhatnak meg. Ha hűtőszekrénybe tennénk, csak a helyet foglalnák el. Ezeket az élelmiszereket tároljunk hűvös, sötét helyen.

6. Kávé

Ha a kávét a hűtőszekrényben tároljuk, nem csak elveszti az ízét, de a kellemetlen szagokat is magába szívhatja. A kávét is sötét, hűvös helyen kell tárolni - ez vonatkozik a kávébabra és az őrölt kávéra is.

7. Banán

A banánok hája a hűtőszekrényben barnulni kezd, még azelőtt, hogy a gyümölcs beérne, így mindenképpen szobahőmérsékleten kell tárolni.

8. Lekvárok

A nagymamáink nem szórakozásból dunsztolták be a lekváros üvegeket, hanem azért, hogy tartósítsák az élelmiszert. A lekvároknak ezért egyáltalán nem fontos, hogy hűtőbe kerüljenek, egészen addig, míg ki nem bontjuk őket.

9. Vaj

A vaj tárolásával kapcsolatban eltérő vélemények vannak. Ha nem tároljuk hűtőben, könnyen kenhető, de egy hét múlva ki is dobhatjuk, mert megromlik. Ha hűtőszekrénybe tesszük, sokáig eláll, de kínszenvedés megkenni egy kenyeret. Így hát, mindenki döntse el maga, hogy melyik variáció szimpatikusabb.

10. Sütemények

A süteményeket nem ajánlatos hűtőszekrényben tárolni, mert kiszáradhatnak. Jobb, ha szobahőmérsékleten maradnak, az édességeknek úgysincs ideje megromlani.

11. Tojás

A tojásokkal is az a helyzet, mint a vajjal: vannak, akik hűtőbe teszik, és vannak, akik sosem tennének ilyent. Nos, az igazság az, hogy amint a tojások 18 naposak lesznek, hűtőbe kell tenni őket.

Ha pedig egyszer úgy döntöttünk, hogy a hűtőben a helyük, akkor maradniuk kell. Ha kivesszük őket, a héjon lecsapódó pára és a kórokozók a hajszálrepedéseken keresztül a tojás belsejébe juthatnak.

12. Juharszirup

A juharszirup olyan, mint a méz: kristályosodik és megszilárdul a hűtőszekrényben.

13. Alma

Néhányan szeretik a jéghideg gyümölcsöt. Az almának azonban nem jó a hideg, a hűtőben gyorsan megbarnul. A szobahőmérsékleten tárolt almáknak sokkal jobb az aromája, és ha szükséges, még érnek is.