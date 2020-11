Benntartották a kórházban Majkát, miután elkapta a koronavírust és kétoldali tüdőgyulladás alakult ki nála. A rapper folyamatosan tájékoztat az állapotáról a közösségi oldalán. Most kiderült, hazaengedték, de még nem lélegezhet fel.

Majka is mint sok híresség, elkapta a koronavírust. Míg egyeseknél tünetek nélkül vagy enyhe tünetekkel zajlott be a betegség, neki nem volt ekkora szerencséje. Hamar felment a láza, és legyengült, majd amikor egy barátját kísérte el egy vizsgálatra, az ő tüdejére is ránéztek, és közölték, bent kell maradnia.

Majka nagyon megijedt, hiszen amúgy is tart a betegségektől. Szerencsére azonban már kiengedték a kórházból. Ám még sok gyógyszert kell szednie, és ugyan már jobban van, lement a láza, visszajött szaglása is, de fáj a tüdeje, és nem tagadja, hogy fél.

Jövő héten újabb vizsgálat vár rá, bízik benne, hogy ott már jó híreket kap. Majka elárulta, a Favipiravir nevű kínai gyógyszert alkalmazták nála, ami sokat segített az gyógyulásban.