A színész elárulta, ő egészen biztosan beadatja a koronavírus elleni védőoltást magának és a családjának is. Németh Kristóf szerint ez az egyetlen megoldás, hogy legyőzzük a vírust. Joshi Bharat is hasonló véleményen van.

Németh Kristóf már jelezte az igényét a koronavírus elleni védőoltásra, ő teljesen biztos abban, hogy szeretné beadatni a vakcinát, mert szerinte nincs más út.

„Nagyon várom már a védőoltást! A regisztráción már túl vagyok. Bízom abban, hogy nálunk is olyan oltások válnak elérhetővé hamarosan, melyeket azért engedélyeznek világszerte, a lehető leghatékonyabbak és legbiztonságosabbak. Addig is minden információhoz igyekszem hozzájutni a vakcinákról, melyek mindegyike más hatásmechanizmussal dolgozik. Úgy hiszem, hogy az oltások biztosíthatják az emberiségnek, hogy jövőre visszatérhetünk a régi kerékvágásba és újra élhetjük az életünket úgy, ahogyan azt szeretnénk. Terjed mostanában egy vicces mém, aminek a szövege valahogy így szól: Egész életedben párizsit ettél, most pedig félsz egy oltástól, mert nem tudod mi van benne!? Bár ez a gondolat erősen sarkított, a mondanivalójával tudok azonosulni még úgy is, hogy vegetáriánus vagyok" – árulta el a színész a Ripostnak.

Joshi Bharat is hasonló véleményen van, mivel sajnos több barátját is elveszítette a betegség miatt. Ám ő még megvárja, hogy milyen típusú vakcinák érkeznek hazánkba.

„Úgy látom, hogy az egyetlen járható út a világjárvány kezelésére a védőoltás és természetesen én is szeretném majd megkapni. Ugyanakkor én a kivárást választom, vagyis szeretnék majd minden lehetséges módon tájékozódni arról, hogy melyik védőoltás lehet a legjobb számomra és amint lesz lehetőségem, választani fogok azok közül, amelyek eljutnak Magyarországra. Ettől függetlenül a napokban regisztrálni fogok az oldalon hiszen az nem kötelez semmire, csupán egy jó lehetőség..." – mondta a műsorvezető.