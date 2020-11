Mindenki életét megváltoztatta a koronavírus, és habár azt még nem tudjuk pontosan, milyen intézkedések lesznek érvényben az ünnepek alatt, Németh kristóf már döntött a karácsonyról.

"Szörnyű, hogy anyukám a kisebbik fiamnak elővigyázatosságból még nem tudott egy puszit sem adni, pedig elmúlt már egyéves. Vigyázunk nagyon egymásra, így átálltunk például az online vásárlásra. Megpróbáltunk első perctől kezdve nem rettegni és panaszkodni, hanem a dolgok újszerűségét megélni, és mindenre megoldást találni, nem utolsó sorban pedig egymásban tartani a lelket. Szerencsés a helyzetünk abból a szempontból is, hogy a mi családunkat eddig a pillanatig elkerülte a fertőzés és a megbetegedés. Nem lesz nagy rokonlátogatás. Vendégeket nem fogadunk, és nem is megyünk senkihez. Szűk családi körben, a két fiammal, a feleségemmel és édesanyámmal töltjük az ünnepeket. Anyukám már tavasz óta önkéntes karanténban van, ilyen értelemben biztonságos a helyzete. Én eljárok ugyan dolgozni, Lóci fiam pedig iskolába, de felelős, 13 éves kiskamaszként igyekszik vigyázni magára, amennyire ezt meg lehet tenni iskolai közösségben. A forgatásokban a legszigorúbb szabályok mellett dolgozunk, nem is volt a stábban körbefertőződés. Az egész szellemiségnek a lényege, hogy nagyon fontos, óvatosan, de szeretetben, higgadtan, boldogan tudjuk megélni ezt az időszakot" - mondta az AC News-nak.