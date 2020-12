A reggeli rohanás közepette igazán nehéz arra is odafigyelni, hogy mindig reggelizzünk, és mindig tápláló ételt fogyasszunk. Ezért hagyják ki nagyon sokan ezt az étkezést, de a diétázók körében is népszerű kalóriamegvonási eszköz a reggeli elhagyása. Pedig ezzel a módszerrel sokkal többet ártunk az egészségünknek, mint gondolnánk. Ébredés után ugyanis a vércukorszint alacsony, a reggeli pedig segít beindítani az agyunkat és az izmainkat, vagyis mindent, ami szükséges ahhoz, hogy már korán reggel hatékonyak lehessünk. Ha a testünk nem kapja meg ezt az üzemanyagot, akkor kimerültnek érezhetjük magunkat, és arra is nagyobb az esély, hogy a nap folyamán a szükségesnél több kalóriát vegyünk magunkhoz. Amellett, hogy nagyon fontos étkezés, természetesen az sem mindegy, mit fogyasztunk. A könnyű és tápanyagdús ételeket részesítsük előnyben, ehetünk tojást, vagy zabkását is. Ezek egyrészt gyorsan elkészülnek, másrészt nagyon fontos vitaminok és rostok találhatóak bennük, és feldolgozásuk nem terheli meg a szervezetünket. A reggeli elhagyása nem a legegészségesebb választás, ezeket okozhata:



Nem jó a szívünknekA szívünkkel biztosan nem teszünk jót akkor, ha nem reggelizünk. 27 százalékkal nagyobb az esélyük a szívinfarktusra azoknak a férfiaknak, akik kihagyják a reggelit azokkal szemben, akik rendszeresen esznek. Habár a kutatást végző Dr. Leah Cahill szerint a kockázat mértéke nem annyira aggasztó, abban biztos, hogy az egészséges reggeli elfogyasztása valóban csökkenti a szívroham kockázatát.



Emésztési problémákat okozA gyomorégés, a savasság vagy a puffadás egyik legfőbb oka az étkezés kihagyása. Ha a reggelit kihagyjuk, és utána még hosszú ideig nem veszünk magunkhoz táplálékot, a gyomorsav fokozottabban kezd termelődni. Ez pedig kikezdi a gyomor nyálkahártyáját és savassághoz, fájdalomhoz, de akár fekélyhez is vezethet.

A reggeli kihagyása súlygyarapodást okozhatDiétázni csak a legnagyobb odafigyeléssel lehet, és semmiképp nem szabad arra épülnie a fogyókúrának, hogy teljes étkezéseket hagyunk ki. Többször vizsgálták, milyen hatása van a reggeli elhagyásának a fogyásra, és azt találták, hogy éppen azok hajlamosabbak a hízásra, akik nem esznek reggel. A kihagyása ugyanis növeli a cukros és zsíros ételek iránti vágyat, és az intenzív éhségérzet miatt nehezebben tartóztatjuk magunkat. Vagyis végül sokkal több kalóriát vihetünk be a szervezetünkbe.



Hatással van az anyagcseréreSzükség van a reggelire ahhoz, hogy az anyagcserénk beinduljon. Ez a nap első étkezése, amivel megkezdjük a testünk táplálását körülbelül 12 óra pihenés után. Tanulmányok szerint azok az emberek, akik rendszeresen reggeliznek, jobb anyagcserével is rendelkeznek.

A cukorbetegség kialakulását is kockáztathatjukSzámos hátránya van a reggeli kihagyásának, ezek egyike a cukorbetegség kialakulásának kockázata. Vizsgálatok szerint magasabb a 2-es típusú cukorbetegség esélye, nagyobb az elhízás kockázata, valamint fokozottabb a szívroham és a magas vérnyomás kockázata is akkor, ha kihagyjuk a reggelit.