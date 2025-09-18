Titkos akták: ezért figyelte a rendőrség hosszú évekig Robert Redfordot

Az OCID (Organized Crime Intelligence Division), a LAPD szervezett bűnözés elleni hírszerző részlege Daryl Gates főkapitány irányítása alatt nemcsak Robert Redfordot, hanem számos más hírességet, politikust és sportolót is megfigyelt. A nyilvántartásban olyan nevek szerepeltek, mint Barbra Streisand, Michael Jackson, Frank Sinatra, Tony Curtis vagy Muhammad Ali.

Mike Rothmiller, az egység egykori nyomozója, aki később L.A. Secret Police címmel könyvet írt a tapasztalatairól, elmondta: a feladatuk az volt, hogy a hírességek életének minden részletét feltárják. „A szexuális életük, az alkoholfogyasztási szokásaik, az üzleti ügyleteik – minden bekerült az aktába, függetlenül attól, hogy releváns volt-e vagy sem” – idézte fel.

Robert Redford sem volt kivétel: lehallgatták a telefonjait, követték a találkozóira, és még a szállodákban is megfigyelték. Ha a színész egy hotel tartózkodott, a rendőrök olykor a szomszéd szobát kibérelve hallgatták le.

A módszereik sokszor hajmeresztőek voltak: éjjellátóval figyelték a sztárok othonait, hátha kábítószer-használaton kapják őket. A Los Angeles-i repülőtéren a légitársaságok alkalmazottainak segítségével szereztek hozzáférést az utaslistákhoz, hogy pontosan tudják, mikor ki érkezik vagy távozik.

„A Western Airlines dolgozói még a rendszerük használatára is betanítottak minket” – mesélte Rothmiller. Ha fényképeket akartak készíteni egy híresség kísérőiről, gyakran leeresztették a sztárok autójának kerekét, hogy időt nyerjenek a fotózáshoz.

Frank Sinatra dossziéja volt az egyik legvastagabb, amely évtizedekre nyúlt vissza, és még a gyermekeit, Frank Jr.-t és Nancyt is megfigyelték.

A megfigyelt sztárok többnyire mit sem sejtettek. Barbra Streisand mozgását például a Los Angeles-i repülőtéren titokban rögzítették, beszélgetéseit felvették, és ha Robert Redford neve felmerült, azt azonnal feljegyezték.

„Lehallgattuk a telefonokat, lehallgattuk a szobákat, követtük az embereket Las Vegas kaszinóiban – mindezt egyszerűen azért, mert híresek voltak” – vallotta be Rothmiller.