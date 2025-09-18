Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 18., csütörtök Diána

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
LAPD

Titkos akták: ezért figyelte a rendőrség hosszú évekig Robert Redfordot

LAPD rendőrség akta Robert Redford
Szabados Dániel
2025.09.18.
A 89 éves korában elhunyt világsztár nemcsak kiváló színész és rendező volt, hanem a Los Angeles-i rendőrség titkos egységének célpontja is. Robert Redfordról évtizedeken át titkos dossziét vezettek, amely a magánéletének legintimebb részleteit is tartalmazta.

Az OCID (Organized Crime Intelligence Division), a LAPD szervezett bűnözés elleni hírszerző részlege Daryl Gates főkapitány irányítása alatt nemcsak Robert Redfordot, hanem számos más hírességet, politikust és sportolót is megfigyelt. A nyilvántartásban olyan nevek szerepeltek, mint Barbra Streisand, Michael Jackson, Frank Sinatra, Tony Curtis vagy Muhammad Ali.

A Los Angeles-i rendőrség Robert Redfordot is megfigyelte
A Los Angeles-i rendőrség Robert Redfordot is megfigyelte
Forrás: Getty Images Europe

Mike Rothmiller, az egység egykori nyomozója, aki később L.A. Secret Police címmel könyvet írt a tapasztalatairól, elmondta: a feladatuk az volt, hogy a hírességek életének minden részletét feltárják. „A szexuális életük, az alkoholfogyasztási szokásaik, az üzleti ügyleteik – minden bekerült az aktába, függetlenül attól, hogy releváns volt-e vagy sem” – idézte fel.

Robert Redfordot megfigyelte a Los Angeles-i rendőrség titkos egysége

Robert Redford sem volt kivétel: lehallgatták a telefonjait, követték a találkozóira, és még a szállodákban is megfigyelték. Ha a színész egy hotel tartózkodott, a rendőrök olykor a szomszéd szobát kibérelve hallgatták le.

A módszereik sokszor hajmeresztőek voltak: éjjellátóval figyelték a sztárok othonait, hátha kábítószer-használaton kapják őket. A Los Angeles-i repülőtéren a légitársaságok alkalmazottainak segítségével szereztek hozzáférést az utaslistákhoz, hogy pontosan tudják, mikor ki érkezik vagy távozik.

„A Western Airlines dolgozói még a rendszerük használatára is betanítottak minket” – mesélte Rothmiller. Ha fényképeket akartak készíteni egy híresség kísérőiről, gyakran leeresztették a sztárok autójának kerekét, hogy időt nyerjenek a fotózáshoz.

Frank Sinatra dossziéja volt az egyik legvastagabb, amely évtizedekre nyúlt vissza, és még a gyermekeit, Frank Jr.-t és Nancyt is megfigyelték.

A megfigyelt sztárok többnyire mit sem sejtettek. Barbra Streisand mozgását például a Los Angeles-i repülőtéren titokban rögzítették, beszélgetéseit felvették, és ha Robert Redford neve felmerült, azt azonnal feljegyezték.

„Lehallgattuk a telefonokat, lehallgattuk a szobákat, követtük az embereket Las Vegas kaszinóiban – mindezt egyszerűen azért, mert híresek voltak” – vallotta be Rothmiller.

Sosem látott fotókkal búcsúztak unokái Robert Redfordtól: „A legjobb nagypapa volt, akit egy unoka csak kívánhat"

Robert Redford unokái megható módon emlékeztek meg az elhunyt színészről: eddig nem látott családi fotókat osztottak meg a közösségi médiában Robert Redfordról.

Újabb szakítás a sztárvilágban: felbontotta eljegyzését a világhírű színésznő – VIDEÓ

Úgy tűnik, Nina Dobrev a magánéletben sem sokkal szerencsésebb, mint a Vámpírnaplókban: egy év jegyesség után már fel is bontotta az eljegyzését.

Itt töltötte utolsó napjait Robert Redford: a színész a hegyek között volt otthon – FOTÓK

Robert Redford szeptember 16-án, 89 éves korában hunyt el utahi, Sundance-ben található házában. Az Oscar-díjas színész, rendező és környezetvédelmi aktivista nemcsak a filmiparban hagyott maradandó nyomot, hanem Utah államban is.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu