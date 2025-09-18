Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 18., csütörtök

Idén ősszel a farmer helyett ez a nadrág lesz a sztár

Getty Images Europe - Moritz Scholz
2025.09.18.
Idén ősszel más lesz a divat, mint eddig. A farmer népszerűsége rohamosan csökken.

Az idei ősz igazi áttörést hoz a divatban: a baggy nadrág a farmer alternatívájaként hódít, a laza, kényelmes és sokoldalú szabásával a hétköznapi és az elegáns szetteket egyaránt feldobja. A megfelelő színek, anyagok és kiegészítők segítségével ez a nadrág a szezon sztárja lehet, amely nemcsak stílusos, hanem komfortos megoldást is kínál minden nőnek. Ha szeretnél trendi lenni, de közben jól is érezni magad a ruhádban, a baggy nadrágot érdemes az ősz kötelező darabjai közé sorolnod.

farmer helyett baggy
Farmer helyett itt a baggy
Forrás: Getty Images Europe

Miért imádják a baggy nadrágot jobban, mint a farmert? 

A baggy nadrág egyik legnagyobb előnye, hogy egyszerre kényelmes és trendi. Nem szorít, nem feszül, így tökéletes választás a hosszú őszi napokra, amikor az ember szeretné jól érezni magát a ruhájában, miközben stílusos marad. Ráadásul rendkívül sokoldalú: sportos, elegáns, vagy akár hivatalos szett részeként is viselhető, a kiegészítők és a felsőrész variálásával. A divatszakértők szerint a laza fazon most új dimenziót ad a városi eleganciának, ahol a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyban van.

Hogyan hordjuk?

A baggy nadrág titka a megfelelő kombinációban rejlik. Elegáns, testhez simuló felsővel, például blúzzal vagy garbóval a laza nadrágot könnyedén lehet balanszírozni, így az arányok kiegyensúlyozottak maradnak. Sportosabb, hétköznapi változatban egy egyszerű póló vagy pulóver is tökéletes, kiegészítve sneakerrel vagy bokacsizmával. A derék kiemelésével, övvel vagy magasított fazonnal optikailag hosszabbítja a lábat, így nőies, harmonikus megjelenést ad.

Színek és anyagok

Ősszel a meleg, természetes árnyalatok hódítanak: a barna, bézs, olíva és terrakotta színek különösen népszerűek. A szövetválasztás is fontos: a puha gyapjú, a sztreccses anyagok és a pamut kombinációi nemcsak kényelmesek, hanem elegáns hatást is keltenek. A minták terén a visszafogott geometriai és csíkos megoldások a legdivatosabbak, így a nadrág könnyen illeszthető a meglévő ruhatárhoz.

Baggy nadrág minden stílushoz

A trend érdekessége, hogy szinte minden korosztálynak és testalkatnak előnyös lehet, ha a megfelelő fazont választjuk. A laza szabás kényelmes, mégis sikkes, és egy jól megválasztott felsővel akár hivatalos alkalmakra is beilleszthető. A baggy nadrág idén ősszel nemcsak praktikus, hanem stílusos választás, amivel könnyen frissíthetjük a ruhatárunkat.

