Dr. Adrian James, a Royal College of Psychiatrists elnöke szerint a világháború óta nem élt ekkora csapást az emberiség, mint amilyen a koronavírus, aminek jócskán lesz következménye az elkövetkezendő években.

"Ennek nagyon súlyos következményei lesznek. Ez talán a legnagyobb csapás a mentális egészségünket tekintve a második világháború óta" - nyilatkozta a pszichiáter.

Az orvos elsősorban a britek helyszete alapján vont le következtéteseket, akik nagyon megszenvedték, hogy karácsonykor el voltak szakítva a szeretteiktől.

A brit Centre of Mental Health nevű központ felmérései szerint a britek közel 66 milliós lakosságából nagyjából 10 milliónak professzionális segítségre lesz szüksége a krízist követően, hogy lelkileg is felépüljenek - köztük 1,5 millió gyermeknek is - írja a The Sun.

Bár a vakcina és a különféle óvintézkedések megoldást nyújthatnak a járvány terjedésének megállítására, az emberek mentális egészség helyreállítására sokkal több időre lesz szükség.