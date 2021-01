Még akkor is óvatosan szabad csak visszatérni a sportoláshoz a koronavírus után, ha nem voltak erős tüneteink. Ez még az élsportolókra is igaz, de az átlagembereknek is vigyázniuk kell.

A vírus ugyanis sokszor még a negatív teszteredmény után is jelen van a szívizomzatban.

Dr. Bessenyei Dávid, neurológus szakorvosa szerint ha így elkezdjük terhelni sportolással a szervet, akkor a vírusszám extrém növekedésnek indul ott.

Nagyon óvatosan és fokozatosan kell tehát visszaépíteni az életünkbe a sportot, először statikus mozgást végezzünk!

Amennyiben minimális légszomj vagy fulladásérzés jelentkezik, pulmonológiai vizsgálat javasolt – írta a HáziPatika.