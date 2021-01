23 napot töltött kórházban Delhusa Gjon a koronavírus-fertőzés miatt, pár napra az intenzívre is került amiért tüdőkapacitása 80 százalék alá esett.

Az énekes bár kigyógyult a fertőzésből, még mindig vannak szövődményei.

"Minden harmadik nap beszélek a kórház orvosával, és folyamatosan írom, hogy mikor melyik gyógyszert lehet abbahagyni, mikor melyiket kell beszedni. Ha régen, a Covid előtt megláttam egy injekciós tűt, sírva-zokogva kirohantam, vagy legalábbis elfordultam, a betegséget követően pedig mindig én szúrtam be a hasamba az injekciót. Beszéltem is a doktorral, és most vérhígító tablettát kapok, amit még négy hónapig szednem kell, miután a tüdőmben egy vérrög keletkezett még a betegségem kezdetén. Azt figyeltem meg, hogy a rövid távú memóriám pocsék lett, a hosszú távú memóriám pedig pengeéles. Arra emlékszem, hogy a hetvenes években kivel és mit beszéltem. Előtte ilyen nem volt... Annyira élénk lett minden. Tisztán emlékszem, hogy tizenhét éves koromban mit beszélgettem" - mondta a Borsnak Delhusa Gjon.