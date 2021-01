Pál Dénes és családja is átesett a koronavíruson.

Neház időszakon van túl Pál Dénes és családja: átestek a víruson, kedvesénél szövődmények is felléptek.

"Már nem voltak tüneteink, nekem pedig a tesztem is negatív lett, a kislányunkat is gyógyultnak nyilvánította a gyerekorvos. Heninek azonban mellkasi fájdalmai lettek újra, és amikor már két napja nem múltak, azt mondtuk, ezt meg kell nézetni. Onnantól kezdve nyolc napig nem láthattam őt, mert egy szövődmény miatt befektették a Covid-osztályra. Két és fél éves kislányunknak, Panninak azt mondtam, anya elment gyógyulni, így most egy kis ideig kettesben leszünk. Meglepően jól fogadta, jól megvoltunk kettesben" - mesélte a Blikknek az énekes.