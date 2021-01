Egy meleg tea megnyugtat és ellazít, egy stresszes nap után igazi felüdülés lehet a kanapén ülve, a meleg italt kortyolgatva lenyugodni kicsit. Már ez is bőven elég ok a fogyasztására, de ezen kívül is vannak egészségügyi előnyei a teáknak, amiknek annyi fajtája van, hogy nem is győzünk közülük választani. Ihatunk gyümölcsöset, feketét, zöldet, fogyaszthatjuk fahéjasan, mézzel, vagy üresen. A citromos tea a legegyszerűbb választás, de nem szabad alábecsülni. Nem kell sok összetevő ahhoz, hogy valami egészséges és finom is legyen, és ez a citromos teára kifejezetten igaz.

Azt is sokszor halljuk, hogy mennyire fontos a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele, aminek természetesen a legegyszerűbb és egyik legegészségesebb módja, ha elég vizet iszunk, de valljuk be, olykor arra vágyunk, hogy valami íze is legyen annak, amit fogyasztunk. Ilyenkor a legjobb, ha üdítők helyett teát veszünk magunkhoz, ezek az italok ugyanis támogatják az egészségünket. Nézzük, miért érdemes a citromos teát a mindennapi életünk részévé tenni.



FogyásSokszor előfordul, hogy a szomjúságot összekeverjük az éhséggel, és eszünk ahelyett, hogy innánk. A tea ezért segíthet abban, hogy kielégítsük az ízlelőbimbóinkat, és ne falatozzunk ivás helyett. A citromos tea azonban nem csak ezzel támogatja a fogyást, hanem azzal is, hogy segít a szervezet méregtelenítésében is. Javítja az anyagcserét, amiről tudjuk, hogy nagyon fontos az egészséges életmód, és az egészséges súly megtartásának szempontjából.

EmésztésHa rendszeresen fogyasztjuk a citromos teát, azzal az emésztésünknek is jót teszünk. Ez az ital segít helyreállítani az egyensúlyt, ráadásul a citromsav olyan enzimeket termel, amely elősegíti az emésztés serkentését. Ha ez nem lenne elég, a máj működésére is nagyon jó hatással van, ami szintén nem elhanyagolható.

A vércukorszintre is jó hatással vanTagadhatatlan, hogy a cukros üdítők helyett a citromos tea mindenképpen a legjobb választás lenne akkor is, ha más előnnyel nem is járna a fogyasztása. De ez az egyszerű ital a fogyás és az emésztés mellett a vércukorszintre is előnyösen hat. A citrom hatással van a vércukorszintet befolyásoló enzimekre.

Fokozza az immunitástMinden, amiben citrom van, az biztosan jó hatással van a szervezetünkre, hiszen C-vitamint tartalmaz. Erről pedig tudjuk, hogy a szervezetünk képtelen az előállítására, tehát mindenképpen táplálékkal kell bevinnünk a szükséges mennyiséget. A megfelelő mennyiség fokozza szervezetünkben az immunrendszer működését, ezzel pedig ellenállóbbá válunk a nátha és a meghűléses betegségekkel szemben, ami télen nagyon fontos. A C-vitamin ezen kívül antioxidáns hatású, vagyis képes a rákkeltő anyagok szabad gyökeit megkötni.

A szív-és érrendszer egészségét is támogatjaTermészetesen csodákat nem szabad várni egy csésze tától, de sok kicsi sokra megy! Az egészséges táplálkozáshoz hozzátartozik az egészséges italok fogyasztása is, és a citromos tea mindenképpen annak számít. A napi fogyasztása pedig a szív- és érrendszer egészségét is támogatja, és a vérnyomásra is jó hatással van.