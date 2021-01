„Szerencsés alkatok vagyunk mindketten, mert úgy vélekedünk, hogy minden nehéz helyzetből csak kifelé kell menni, és általában sikerül is. Úgyhogy most is bizakodunk!" – idézi Zsuzsa asszony egykori szavait a Ripost.

Sas szeretett volna újra színpadra állni, és bízott is benne, hogy ez valaha még megadatik neki.

"A mozgásommal vannak bajok. Mozgékony ember voltam, és szeretnék maradni. Tulajdonképpen, ha belegondolok, mindent újra kell tanulni, ami mozgással, járással kapcsolatos. Vannak, amiket teljesen elfelejtett a szervezet. Ugyanakkor a memóriám tökéletes" - mondta el TV2 Mokkájában a nagybeteg színész

„Jövő szilveszterre lesz Sas-kabaré! Ez biztos, mert nekem nagyon kell! És Thaiföldre is szeretnék még elmenni!" - nyilatkozta bizakodóan.